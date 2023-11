La série 4G Galaxy S20 reçoit la mise à jour de sécurité de novembre 2023 dans toute l'Europe

By

Les propriétaires de versions 4G des Galaxy S20, Galaxy S20+ et Galaxy S20 Ultra peuvent désormais pousser un soupir de soulagement puisque Samsung a commencé à déployer la mise à jour de sécurité de novembre 2023 pour leurs appareils. Auparavant, cette mise à jour était limitée aux modèles 5G ; cependant, Samsung a également étendu sa disponibilité aux versions 4G, pour le plus grand plaisir des utilisateurs de plusieurs pays européens.

Cette dernière mise à jour de sécurité, identifiée comme la version du micrologiciel G98xFXXSIHWJD, est relativement petite et occupe moins de 500 Mo d'espace de stockage. Utilisateurs en Autriche, Bulgarie, France, Allemagne, Grèce, Hongrie, Italie, Luxembourg, pays nordiques, Pologne, Portugal, Roumanie, Slovaquie, Slovénie, Europe du Sud-Est, Espagne, Suisse, région baltique, République tchèque, Pays-Bas et le Royaume-Uni peut désormais accéder à cette mise à jour sur ses smartphones 4G de la série Galaxy S20.

Le bulletin de sécurité de Samsung indique que cette mise à jour corrige principalement plus de 65 vulnérabilités de sécurité, offrant ainsi une protection renforcée aux appareils des utilisateurs. Cependant, il n’introduit aucune nouvelle fonctionnalité ni amélioration des performances.

Pour les propriétaires de la série 4G Galaxy S20 résidant dans l’un des pays susmentionnés, la mise à jour vers le dernier correctif de sécurité est un processus simple. En accédant à Paramètres et en sélectionnant Mise à jour logicielle, les utilisateurs peuvent vérifier instantanément la disponibilité de la nouvelle mise à jour. La méthode alternative consiste à télécharger le fichier du micrologiciel à partir d'une source fiable et à le flasher manuellement sur l'appareil à l'aide d'un PC Windows et de l'outil Odin.

Avec cette extension significative de la mise à jour de sécurité de novembre 2023, Samsung continue de donner la priorité à la sûreté et à la sécurité des appareils de ses utilisateurs, garantissant que leurs données restent protégées.