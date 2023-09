Une nouvelle avancée dans le sondage des matériaux quantiques grâce à la technique du faisceau d'électrons ultrarapide

By

Les scientifiques ont réalisé une avancée majeure dans l’étude des matériaux quantiques en développant une technique de faisceau d’électrons ultrarapide permettant de sonder ces matériaux avec une résolution exceptionnelle. Les matériaux quantiques, avec leurs propriétés électroniques, magnétiques et optiques uniques, recèlent un immense potentiel pour de futures applications dans les technologies informatiques et énergétiques. Comprendre les interactions complexes entre les électrons et les noyaux atomiques dans ces matériaux est essentiel pour exploiter efficacement leurs propriétés.

Le défi auquel sont confrontés les chercheurs est que de nombreux matériaux quantiques ne peuvent pas être créés sous forme de gros cristaux. Au lieu de cela, ils forment des cristaux qui ne représentent qu’une fraction de la taille d’un cheveu humain. Cela pose des limites lors de l’utilisation d’accélérateurs de faisceaux d’électrons ultrarapides, car la qualité du faisceau d’électrons restreint souvent la zone sur laquelle il peut se concentrer.

Dans cette nouvelle étude, les chercheurs ont utilisé une source d’électrons spécialisée pour améliorer considérablement la qualité du faisceau d’électrons. Cette avancée permet l’imagerie d’échantillons de seulement quelques microns de large et l’observation de processus qui se produisent en moins d’un billionième de seconde. La capacité d’étudier les matériaux quantiques à de telles échelles atomiques, à la fois dans l’espace et dans le temps, pourrait permettre de mieux comprendre leur fonctionnalité.

En règle générale, les impulsions électroniques ultrarapides sont générées par un processus appelé photoémission, dans lequel la lumière laser fait sortir les électrons d'un matériau. Cependant, la diversité des angles d'émission limite la capacité des chercheurs à concentrer le faisceau d'électrons sur un petit point. Dans cette étude, les chercheurs ont développé un accélérateur d’électrons basé sur la photoémission avec un matériau avancé qui produit des électrons avec un angle d’émission beaucoup plus faible. Lorsqu’elle est combinée à une optique précise de focalisation des électrons, cette approche permet la résolution de détails atomiques subtils dans de petits échantillons.

Les résultats de cette étude ouvrent de nouvelles possibilités pour étudier les matériaux quantiques et mieux comprendre leurs propriétés fondamentales. La nouvelle technique du faisceau d’électrons ultrarapides constitue un outil puissant pour étudier le comportement complexe de ces matériaux à l’échelle atomique. Cette percée a le potentiel de révolutionner le domaine de la recherche sur les matériaux quantiques et d’ouvrir la voie à de futurs progrès dans les technologies informatiques et énergétiques.

