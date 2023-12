Nouvelles recherches suggèrent que l’eau et éventuellement la vie peuvent être détectées par l’absence de dioxyde de carbone

Des chercheurs du MIT, de l’Université de Birmingham et d’autres institutions ont proposé une nouvelle méthode pour détecter la présence d’eau liquide et éventuellement de la vie sur d’autres planètes. Au lieu de rechercher la présence d’une caractéristique chimique spécifique dans les atmosphères planétaires, ils suggèrent de chercher l’absence de dioxyde de carbone. Les chercheurs affirment que si une planète tellurique a significativement moins de dioxyde de carbone dans son atmosphère par rapport aux autres planètes du même système, cela pourrait indiquer la présence d’eau liquide et une habitabilité potentielle.

Cette nouvelle approche est considérée comme plus réalisable que les méthodes précédentes, car elle peut être détectée à l’aide des technologies actuelles. Le télescope spatial James Webb de la NASA, dont le lancement est prévu prochainement, devrait être capable de détecter cette signature. Julien de Wit, professeur adjoint de sciences planétaires au MIT, décrit cette découverte comme une avancée majeure, affirmant qu’elle offre un moyen de déterminer s’il y a de l’eau liquide sur d’autres planètes dans les prochaines années.

Les télescopes actuels permettent aux scientifiques de mesurer la distance d’une planète par rapport à son étoile et d’estimer sa zone d’habitabilité, mais ils ne fournissent pas de confirmation directe de la présence d’eau liquide à la surface de la planète. La nouvelle approche s’inspire de notre propre système solaire, en particulier des différences entre Vénus, la Terre et Mars. La Terre, la seule planète des trois à avoir de l’eau liquide, a beaucoup moins de dioxyde de carbone dans son atmosphère que les autres.

L’équipe de chercheurs propose une stratégie en plusieurs étapes pour détecter des planètes habitables en recherchant la signature de la diminution du dioxyde de carbone. Ils suggèrent de commencer par confirmer la présence d’atmosphères sur plusieurs planètes d’un système en détectant le dioxyde de carbone, qui devrait dominer la plupart des atmosphères planétaires. Ensuite, en comparant la teneur en dioxyde de carbone de ces planètes, ils peuvent identifier celles qui ont significativement moins de dioxyde de carbone, indiquant une habitabilité potentielle et la présence d’eau liquide.

Bien que des conditions habitables ne garantissent pas la présence de vie, les chercheurs proposent également de rechercher une autre caractéristique dans l’atmosphère d’une planète, l’ozone, pour évaluer la possibilité de vie. Cependant, des recherches et des observations supplémentaires sont nécessaires pour vérifier cette méthode et confirmer la présence d’eau et de vie sur d’autres planètes.

FAQ

1. Comment peut-on détecter l’eau liquide et la vie sur d’autres planètes ?

Les scientifiques proposent de rechercher l’absence de dioxyde de carbone dans les atmosphères des planètes telluriques. Une diminution significative du dioxyde de carbone par rapport aux autres planètes du même système pourrait indiquer la présence d’eau liquide et une habitabilité potentielle.

2. Quels sont les avantages de cette nouvelle méthode ?

Cette méthode peut être détectée à l’aide des technologies actuelles et devrait être à la portée du télescope spatial James Webb de la NASA. Elle offre une approche plus réalisable par rapport aux méthodes précédentes difficiles à mesurer avec les technologies disponibles.

3. Comment fonctionne cette méthode ?

Les chercheurs suggèrent de confirmer la présence d’atmosphères sur plusieurs planètes en détectant le dioxyde de carbone. Ensuite, en comparant la teneur en dioxyde de carbone de ces planètes, ils peuvent identifier celles qui ont significativement moins de dioxyde de carbone, ce qui indique une habitabilité potentielle et la présence d’eau liquide.

4. La détection de conditions habitables garantit-elle la présence de vie ?

Bien que des conditions habitables indiquent le potentiel de vie, la présence de vie ne peut pas être confirmée uniquement sur la base de la détection d’eau liquide. Les chercheurs proposent également de rechercher la présence d’ozone dans l’atmosphère d’une planète pour évaluer la possibilité de vie. Des recherches et des observations supplémentaires sont nécessaires pour confirmer la présence d’eau et de vie sur d’autres planètes.