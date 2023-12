Nouvelles découvertes sur l’origine de la météorite de Tatahouine

Les habitants de Tatahouine, en Tunisie, ont été témoins d’un événement spectaculaire le 27 juin 1931, lorsque une boule de feu a explosé dans le ciel et que des fragments de météorites sont tombés sur la ville. Cet incident a inspiré George Lucas, le réalisateur de la série de films Star Wars, à nommer la planète natale fictive de Luke Skywalker et de Dark Vador « Tatooine ». Cependant, une étude récente a révélé des détails fascinants sur l’origine de la météorite de Tatahouine et son importance pour comprendre le début du système solaire.

La météorite de Tatahouine, un type rare d’achondrite connu sous le nom de diogénite, a été nommée d’après la ville de Tatahouine, bien qu’elle ne soit pas un fragment de la planète de Luke Skywalker. Les diogénites sont des roches ignées qui se solidifient à partir de lave ou de magma, et la météorite de Tatahouine contient de gros cristaux, certains atteignant 5 mm, et des veines de fusion induites par le choc causé par un impact à grande vitesse sur son corps d’origine.

En analysant les spectres des météorites et en les comparant aux astéroïdes et aux planètes du système solaire, les scientifiques ont identifié que les météorites diogénites comme celle de Tatahouine proviennent du 4 Vesta, le deuxième plus grand astéroïde de la ceinture d’astéroïdes. Les météorites provenant du 4 Vesta fournissent des informations précieuses sur le début du système solaire, car elles sont anciennes, datant d’environ 4 milliards d’années.

Une étude récente a examiné 18 météorites diogénites, dont celle de Tatahouine, et a utilisé des techniques de datation argon-argon radiométrique pour déterminer leur âge. L’équipe a également utilisé la diffraction par rétrodiffusion des électrons pour étudier la déformation causée par les événements d’impact. Grâce à ces méthodes, ils ont cartographié la chronologie des événements d’impact sur le 4 Vesta, révélant une histoire de collisions continues jusqu’à un événement catastrophique il y a 3,4 milliards d’années.

Cet événement catastrophique impliquait probablement un autre astéroïde en collision et a donné naissance à de plus petits astéroïdes en tas de débris connus sous le nom de « vestoïdes ». Au cours des 50 à 60 derniers millions d’années, des fragments de ces vestoïdes ont périodiquement atteint la Terre, y compris l’incident de la météorite de Tatahouine en 1931.

Ces découvertes soulignent l’importance d’étudier les météorites pour comprendre l’évolution des astéroïdes et du début du système solaire. La recherche apporte des informations précieuses sur la nature violente du début du système solaire et sur les événements d’impact qui ont façonné son histoire.

Résumé:

Une étude récente apporte de nouvelles informations sur la météorite de Tatahouine, révélant son origine de l’astéroïde 4 Vesta et son importance pour comprendre le début du système solaire. L’étude a utilisé différentes techniques de datation et d’analyse microscopique pour cartographier la chronologie des événements d’impact sur le 4 Vesta, découvrant une histoire de collisions continues jusqu’à un événement catastrophique survenu il y a 3,4 milliards d’années. Ces découvertes mettent en évidence l’importance de la recherche sur les météorites pour retracer l’évolution des astéroïdes et du début du système solaire.

FAQ :

Q : Qu’est-ce que la météorite de Tatahouine ?

R : La météorite de Tatahouine est un type rare d’achondrite connu sous le nom de diogénite qui est tombée à Tatahouine, en Tunisie, en 1931.

Q : D’où provient la météorite de Tatahouine ?

R : On pense que la météorite de Tatahouine provient de l’astéroïde 4 Vesta, le deuxième plus grand astéroïde de la ceinture d’astéroïdes.

Q : Quelles informations apporte l’étude récente ?

R : L’étude révèle l’histoire des événements d’impact sur le 4 Vesta et la nature violente du début du système solaire. Elle souligne également l’importance de la recherche sur les météorites pour comprendre l’évolution des astéroïdes et du début du système solaire.