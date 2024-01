Nouvelle protéine découverte pour préserver la santé cellulaire et contrer le vieillissement

Les chercheurs de l’Université d’Osaka ont fait une découverte révolutionnaire qui pourrait révolutionner notre compréhension de la santé cellulaire et du vieillissement. En étudiant deux organites cruciaux dans les cellules – les mitochondries et les lysosomes – l’équipe a identifié une protéine qui joue un rôle essentiel dans la préservation de la fonction et de la stabilité de ces organites.

Les mitochondries sont responsables de l’alimentation de la cellule, tandis que les lysosomes maintiennent la propreté cellulaire. La dysfonction ou les dommages à ces organites ont été fortement liés au vieillissement et à différentes maladies. Cependant, jusqu’à présent, les cibles spécifiques et les mécanismes impliqués dans la réparation et l’entretien des organites étaient largement inconnus.

L’auteur principal, Mengying Cui, et l’équipe de recherche ont découvert que la protéine appelée TFEB est l’acteur clé de ce processus. TFEB fait intervenir une autre protéine, appelée HKDC1, pour l’aider à éliminer les déchets ou les « ordures » des mitochondries. De plus, HKDC1 est essentiel pour la réparation lysosomale.

« Nos expériences ont montré que HKDC1 et son interaction avec TOM20, une protéine située dans la membrane externe des mitochondries, sont essentiels pour la mitophagie dépendante de PINK1/Parkin », explique Cui. En substance, HKDC1 garantit l’élimination adéquate des composants endommagés ou inutiles à l’intérieur des mitochondries.

Fait intéressant, les chercheurs ont également découvert que HKDC1 joue un rôle crucial dans les lysosomes. Une réduction des niveaux de HKDC1 perturbe la réparation lysosomale, mettant en évidence l’importance de la protéine dans les deux organites.

L’auteur principal, Shuhei Nakamura, explique le mécanisme : « HKDC1 est responsable de l’interaction avec des protéines appelées VDAC, qui facilitent le contact entre les lysosomes et les mitochondries. Cette interaction est cruciale pour maintenir la stabilité et la réparation des deux organites. »

Les nouvelles fonctions découvertes de HKDC1 dans la préservation de la santé des mitochondries et des lysosomes sont d’une importance particulière. La dysfonction de ces organites a été étroitement associée au vieillissement et aux maladies liées à l’âge.

Cette découverte révolutionnaire ouvre des perspectives pour des approches thérapeutiques potentielles permettant de contrer le déclin lié à l’âge et de lutter contre les maladies liées à des organites dysfonctionnels. Des recherches supplémentaires sur TFEB et HKDC1 pourraient aboutir à des interventions innovantes visant à préserver la santé cellulaire et à améliorer en fin de compte la longévité humaine.

