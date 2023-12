Nouvelle mission lancée par la NASA pour étudier l’astéroïde « Dieu du Chaos »

La NASA a entrepris une nouvelle mission pour enquêter sur l’astéroïde connu sous le nom de « Dieu du Chaos », qui passera près de la Terre en 2029. Cet astéroïde, également appelé Apophis, a été découvert en 2004 et mesure environ 1 000 pieds de largeur. Il est nommé d’après une ancienne divinité égyptienne.

L’agence spatiale américaine a redéployé le vaisseau spatial OSIRIS, qui vient de terminer une mission de sept ans pour collecter des échantillons de l’astéroïde Bennu. Le vaisseau spatial a été rebaptisé OSIRIS-APEX et son objectif est d’étudier tous les changements qui se produisent sur Apophis en raison de sa proximité avec la Terre.

Initialement, les scientifiques estimaient qu’il y avait 3% de chances de collision entre Apophis et la Terre, mais des analyses supplémentaires ont révélé qu’il n’y aurait aucun impact. Néanmoins, la rencontre rapprochée devrait modifier l’orbite d’Apophis et la durée de son jour, ce qui pourrait entraîner des événements géologiques tels que des glissements de terrain et des tremblements de terre sur l’astéroïde.

OSIRIS-APEX descendra à moins de 16 pieds de la surface d’Apophis, utilisant ses propulseurs pour remuer les roches et la poussière. Cela permettra aux scientifiques d’explorer la composition de l’astéroïde et de comprendre les processus qui contribuent à la formation des planètes.

« L’approche rapprochée est une grande expérience naturelle », a déclaré Dani Mendoza DellaGiustina, le chercheur principal de la mission. « Nous savons que les forces de marée et l’accumulation de matériaux en tas de décombres sont des processus fondamentaux qui pourraient jouer un rôle dans la formation des planètes. Cela pourrait nous informer sur la façon dont nous sommes passés de débris dans le système solaire primitif à des planètes complètement formées. »

Avec cette mission, la NASA vise à approfondir notre compréhension des astéroïdes et de leur impact potentiel sur la Terre tout en dévoilant les mystères de la formation de notre système solaire.

FAQ

Quelle est la mission d’OSIRIS-APEX ?

La mission d’OSIRIS-APEX est d’étudier l’astéroïde Apophis, également connu sous le nom de « Dieu du Chaos », lorsqu’il passera près de la Terre en 2029.

Que fera OSIRIS-APEX ?

OSIRIS-APEX descendra à moins de 16 pieds de la surface d’Apophis et utilisera ses propulseurs pour remuer les roches et la poussière. Cela permettra aux scientifiques d’étudier la composition de l’astéroïde et d’explorer les processus qui contribuent à la formation des planètes.

Quelle est la signification de la rencontre rapprochée d’Apophis avec la Terre ?

La rencontre rapprochée d’Apophis avec la Terre modifiera son orbite et la durée de son jour. Cela pourrait également entraîner des événements géologiques tels que des glissements de terrain et des tremblements de terre sur l’astéroïde. En étudiant ces changements, les scientifiques espèrent acquérir des connaissances sur les processus qui façonnent notre système solaire.

À quelle fréquence un astéroïde comme Apophis passe-t-il près de la Terre ?

Selon les scientifiques, un astéroïde comme Apophis passe près de la Terre environ tous les 7 500 ans.