Nouvelle fonctionnalité Instagram : Partager des profils sur les Stories

Introduction

Instagram, la plateforme de médias sociaux populaire appartenant à Meta, met régulièrement à jour son application pour améliorer l’expérience utilisateur. Avec une base d’utilisateurs de 2,5 milliards dans le monde, Instagram reste l’une des principales applications de Meta. Dans le cadre de leurs efforts continus, Instagram développe actuellement une nouvelle fonctionnalité qui permet aux utilisateurs de partager le profil d’un autre utilisateur sur leurs Stories.

L’objectif de la fonctionnalité

Leaker et développeur d’applications, Alessandro Paluzzi, a révélé les plans d’Instagram pour cette nouvelle fonctionnalité. L’objectif de permettre le partage de profils est de donner aux utilisateurs un moyen pratique de promouvoir d’autres profils dans leurs Stories. Dans le paysage des médias sociaux d’aujourd’hui, il est courant pour les individus de promouvoir les profils d’autres utilisateurs de temps en temps. Cette nouvelle fonctionnalité rendra le processus fluide et convivial.

Fonctionnement de la fonctionnalité

Similaire à la fonctionnalité existante « Ajouter à la Story », les utilisateurs pourront partager des profils dans leurs Stories. Cependant, l’accent de cette nouvelle fonctionnalité est légèrement différent. Lorsqu’un utilisateur partage le profil d’un autre utilisateur, le profil partagé devient cliquable. Cela signifie que les abonnés du profil qui partage peuvent directement suivre le profil partagé en cliquant dessus. Pour les entreprises, cela pourrait être un outil précieux pour encourager les abonnés à interagir avec leurs comptes professionnels.

Amélioration de l’engagement des utilisateurs et de la publicité

L’introduction du partage de profils sur les Stories est une nouvelle façon d’engager les abonnés et de promouvoir de nouveaux comptes pour augmenter le nombre d’abonnés. Les créateurs de contenu, les artistes et les marques qui cherchent à développer leur audience bénéficieront de cette fonctionnalité. En facilitant la découverte et le suivi de nouveaux profils pour les abonnés, Instagram répond aux besoins de ses utilisateurs et crée de nouvelles opportunités de croissance.

Disponibilité

Il n’y a actuellement aucune information officielle concernant la date de sortie de cette fonctionnalité. Cependant, il est confirmé qu’elle est en cours de développement par Instagram. Les utilisateurs l’attendent avec impatience et anticipent l’impact positif qu’elle aura sur leurs stratégies de médias sociaux.

En conclusion

La prochaine fonctionnalité de partage de profils d’Instagram est un ajout innovant qui facilitera l’engagement des utilisateurs et la promotion de nouveaux comptes. En permettant aux abonnés de suivre directement les profils partagés, Instagram crée une expérience fluide pour ses utilisateurs. Les créateurs de contenu, les artistes et les marques peuvent tirer parti de cette fonctionnalité pour étendre leur portée et gagner de nouveaux abonnés.

Disclaimer : Cet article contient nos opinions honnêtes. Nous pouvons recevoir une compensation des entreprises dont nous parlons dans nos articles, mais nos critiques et recommandations sont basées sur notre propre analyse et recherche. Pour plus de détails, veuillez vous référer à nos directives éditoriales.

FAQ

Quel est le but de la fonctionnalité de partage de profils sur Instagram ?

Le but de cette fonctionnalité est de permettre aux utilisateurs de promouvoir facilement et de partager les profils d’autres utilisateurs dans leurs Stories Instagram.

Comment fonctionne la fonctionnalité de partage de profils ?

Lorsqu’un utilisateur partage le profil d’un autre utilisateur dans sa Story, le profil partagé devient cliquable. Cela permet aux abonnés du profil qui partage de suivre directement le profil partagé en un seul clic.

Qui tirera profit de cette fonctionnalité ?

Les créateurs de contenu, les artistes et les marques qui cherchent à développer leur audience bénéficieront du partage de profils sur les Stories. Cela leur offre une nouvelle façon d’engager les abonnés et de promouvoir de nouveaux comptes.

Quand la fonctionnalité de partage de profils sera-t-elle disponible ?

Pour le moment, il n’y a pas de date de sortie officielle pour cette fonctionnalité. Elle est actuellement en cours de développement par Instagram. Les utilisateurs l’attendent avec impatience.