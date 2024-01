Nouveaux idées pour les futures missions de la NASA dévoilées par les lauréats du programme NIAC

La National Aeronautics and Space Administration (NASA) a récemment annoncé les lauréats de la phase 1 du programme NIAC (NASA Innovative Advanced Concepts) de 2024. Le programme NIAC finance des études de concept de technologie à un stade précoce en vue d’une éventuelle commercialisation.

Jim Free, administrateur associé de la NASA, souligne l’importance des idées innovantes et de leur impact sur les missions. Il affirme que bon nombre des missions audacieuses menées par la NASA commencent par de simples idées, et que le programme NIAC joue un rôle essentiel pour inspirer et développer ces idées.

Dans le cadre de la phase 1, la NASA accorde un financement à 13 concepts sélectionnés, provenant d’entreprises et d’institutions à travers les États-Unis. Chaque idée recevra une subvention maximale de 175 000 dollars.

Parmi les idées visionnaires qui pourraient potentiellement transformer les futures missions de la NASA, on trouve :

1. Mars Aerial and Ground Global Intelligent Explorer (MAGGIE) : Ge-Cheng Zha Coflow Jet, LLC propose un avion à ailes fixes compact, alimenté par l’énergie solaire. Cet avion, appelé MAGGIE, volera dans l’atmosphère martienne avec une capacité de décollage et d’atterrissage vertical.

2. Une approche révolutionnaire des voyages interplanétaires : étudier la torpeur chez les animaux pour la santé spatiale des humains (STASH) : Ryan Sprenger de Fauna Bio Inc. vise à étudier l’hibernation des mammifères, en se concentrant spécifiquement sur la « torpeur », qui implique une réduction profonde du taux métabolique. Cette recherche pourrait aider à atténuer les risques de santé physique et mentale liés aux voyages spatiaux.

3. Extension des opérations d’exploitation de l’eau à grande échelle sur Mars pour dépister la vie introduite et extraterrestre : Steven Benner de la Foundation For Applied Molecular Evolution propose l’utilisation de l’eau extraite sur Mars pour extraire des polymères génétiques à l’aide d’un système de « recherche de vie agnostique » (ALF). Ce projet vise à rechercher la vie introduite et potentiellement extraterrestre sur la planète.

4. Essaim en direction de Proxima Centauri : groupes cohérents de nano-vaisseaux spatiaux sur des distances interstellaires : Thomas Eubanks de Space Initiatives Inc. suggère l’utilisation d’un essaim de petites sondes propulsées par la lumière laser pour se rendre vers une autre étoile, Proxima Centauri. Cet essaim innovant a la capacité d’envoyer des données vers la Terre.

5. Rapatriement d’échantillons depuis la surface de Vénus : Geoffrey Landis du NASA Glenn Research Center propose une nouvelle approche pour rapporter des échantillons de Vénus. Le projet comprend l’utilisation de technologies à haute température et d’avions solaires pour cette mission difficile.

Ce ne sont que quelques-unes des concepts passionnantes qui ont bénéficié d’un financement du programme NIAC de la NASA. Le programme vise à encourager les idées révolutionnaires et potentiellement révolutionner les futures missions de la NASA.