Des étudiants de l'Université du nord du Kentucky fouillent des artefacts historiques sur le site de l'ancienne caserne de Newport

Les étudiants de la Northern Kentucky University se lancent dans un projet archéologique passionnant, afin de découvrir d'importantes reliques du passé de la région. Le site de l'ancienne caserne de Newport, près de Riverboat Row, est devenu une plaque tournante des activités d'excavation.

Après avoir largement utilisé le radar pénétrant dans le sol plus tôt dans l'année, les étudiants se salissent désormais les mains à mesure qu'ils approfondissent le site. Leur objectif est de localiser et de récupérer des objets pouvant éclairer les opérations de la caserne au cours des années 1800, alors qu'elle servait de résidence aux soldats de l'armée pendant près d'un siècle.

Les premières fouilles ont donné lieu à une découverte passionnante. Dès leur première pelletée de terre, les étudiants ont déterré des poteries amérindiennes, révélant une riche histoire antérieure d'environ mille ans à la caserne. Cependant, l'objectif principal du projet consiste à découvrir les secrets du fort, car il a joué un rôle important pendant la guerre de 1812.

Les travaux d'excavation, qui ont débuté lundi, seront menés avec de la machinerie lourde pendant environ une semaine. Suite à cette phase, les élèves prendront le relais, tamisant méticuleusement le sol à la main pour dévoiler des artefacts supplémentaires.

Une fois les artefacts récupérés, les étudiants analyseront et documenteront méticuleusement leurs découvertes. Par la suite, les objets seront généreusement donnés aux musées locaux, garantissant ainsi au public la possibilité d'apprécier et d'apprendre ces trésors historiques.

Ce projet archéologique offre non seulement aux étudiants de la Northern Kentucky University une expérience pratique inestimable, mais contribue également à une compréhension plus complète du riche passé de la région. En déterrant et en préservant ces artefacts, ils préservent et partagent activement les histoires fascinantes de la caserne de Newport et son rôle dans le façonnement de la région des trois États.