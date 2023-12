Nouvelles conditions de circulation annoncées pour la route 400 en direction nord

Les automobilistes circulant sur la route 400 en direction nord à West Seneca seront confrontés à de nouvelles conditions de circulation ce week-end. Le Département d'État des Transports a annoncé qu'une section de la route entre Union Road et Seneca Street serait fermée pour réparation du pont.

À compter de 6 h le vendredi jusqu'à 6 h le lundi, toute la circulation en direction nord sur la route 400 sera redirigée. Les conducteurs devront sortir à Union Road et suivre un détour le long de Union Road, Centre Road et Seneca Street avant de rejoindre l'autoroute via la bretelle de Seneca Street. Cette fermeture temporaire et ce détour sont nécessaires pour faciliter l'achèvement en temps opportun des réparations des ponts dans la région.

De plus, le Département d'État des Transports exhorte les automobilistes à faire preuve de prudence et à conduire de manière responsable dans les zones de travaux. Les amendes pour excès de vitesse seront doublées dans ces zones, et les conducteurs qui reçoivent deux condamnations ou plus pour excès de vitesse dans une zone de travaux pourraient même faire face à la suspension de leur permis de conduire.

En mettant en œuvre ces changements de circulation et en appliquant des sanctions plus strictes en cas d'excès de vitesse, le Département d'État des Transports vise à garantir la sécurité des automobilistes et des ouvriers du bâtiment. Il est essentiel que les conducteurs respectent les schémas de circulation annoncés et fassent preuve de patience pendant le processus de réparation du pont.

N'oubliez pas de planifier votre itinéraire en conséquence et de prévoir un temps de trajet supplémentaire si vous empruntez la route 400 en direction nord ce week-end. Restez en sécurité et conduisez de manière responsable afin de minimiser toute perturbation potentielle causée par la fermeture temporaire et le détour.