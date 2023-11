Utilisation d'Internet en Corée du Nord : examen analytique des statistiques sur les télécommunications, la téléphonie mobile et le haut débit

Dans un monde où la connectivité devient de plus en plus vitale, la Corée du Nord se démarque comme l’un des pays les plus isolés en matière d’utilisation d’Internet. Avec un contrôle strict du gouvernement sur le flux d'informations, les citoyens du pays ont un accès limité au monde numérique. Examinons de plus près les statistiques des télécommunications, du mobile et du haut débit en Corée du Nord.

Télécoms : Le secteur des télécommunications en Corée du Nord est dominé par l’entreprise publique Korea Post and Telecommunications Corporation (KPTC). KPTC fournit des services de ligne fixe, notamment des appels vocaux et des fax, à un nombre limité d'abonnés. Cependant, la disponibilité de ces services est principalement réservée aux administrations, aux entreprises et à un petit nombre de particuliers privilégiés.

Autre numéro: Les téléphones portables ont gagné en popularité en Corée du Nord au cours de la dernière décennie, mais l'accès à Internet via les appareils mobiles reste très restreint. L'entreprise publique Koryolink est le seul opérateur de réseau mobile du pays. Bien que Koryolink fournisse des services de messagerie vocale et textuelle, l'accès à Internet est limité à quelques individus et organisations sélectionnés approuvés par le gouvernement.

Haut débit: L'accès à Internet haut débit est pratiquement inexistant pour la population générale en Corée du Nord. L’infrastructure limitée et le contrôle gouvernemental empêchent une disponibilité généralisée des connexions Internet à haut débit. Le gouvernement se concentre plutôt sur la fourniture d’un accès Internet aux universités, aux instituts de recherche et à certains bureaux gouvernementaux.

FAQ:

Q : Pourquoi la Corée du Nord restreint-elle l'accès à Internet ?

R : Le gouvernement nord-coréen contrôle étroitement l'accès à Internet pour maintenir son emprise sur le flux d'informations et empêcher toute influence extérieure susceptible de remettre en cause son régime.

Q : Les Nord-Coréens peuvent-ils accéder aux sites Web internationaux ?

R : Non, le gouvernement restreint l'accès aux sites Web internationaux et promeut à la place un intranet contrôlé par l'État appelé Kwangmyong, qui offre un accès limité au contenu national approuvé.

Q : Existe-t-il des projets pour améliorer l'accès à Internet en Corée du Nord ?

R : Bien que le gouvernement ait exprimé un certain intérêt pour l'expansion de l'accès à Internet, tout changement sera probablement progressif et étroitement contrôlé afin de garantir qu'il corresponde aux intérêts du régime.

En conclusion, l'utilisation d'Internet en Corée du Nord reste très restreinte, avec un accès limité aux services de télécommunications, de téléphonie mobile et à haut débit. Le contrôle strict exercé par le gouvernement sur le flux d'informations continue d'isoler le pays du paysage numérique mondial, laissant à ses citoyens un minimum d'options de connectivité.