Les écoles de Caroline du Nord et de Virginie retardées en raison du temps glacial

Plusieurs districts scolaires de Caroline du Nord et de Virginie ont annoncé des retards pour mercredi matin en raison du risque de temps glacial. Cette annonce intervient par mesure de précaution pour assurer la sécurité des étudiants et du personnel.

L'un des districts concernés est celui des écoles du comté d'Alleghany, qui fonctionneront avec un retard de deux heures le mercredi 6 décembre 2023. Ce retard s'applique à la fois au personnel et aux élèves. Les autorités scolaires invitent chacun à faire preuve de prudence lors de déplacements dans ces conditions. Pour rester informé des dernières prévisions météorologiques et actualités, les individus sont encouragés à télécharger l'application WXII.

Un avis météorologique hivernal a été émis pour certaines parties des montagnes de Caroline du Nord et de Virginie, notamment les comtés d'Ashe et de Watauga en Caroline du Nord, ainsi que le comté de Grayson, en Virginie. Cet avis est en vigueur jusqu'à 4h00 vendredi. L'avis sert d'avertissement concernant les conditions météorologiques hivernales potentiellement dangereuses dans ces régions.

À l’approche de l’hiver, beaucoup sont curieux de connaître les prévisions de chutes de neige en Caroline du Nord. Les premières indications suggèrent que l’État pourrait connaître des chutes de neige supérieures à la moyenne cette année. Pour en savoir plus sur les prévisions météorologiques hivernales pour la Caroline du Nord, visitez le lien fourni.

