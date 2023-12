Retards et fermetures d'écoles en raison du temps glacial

Caroline du Nord et Virginie – 6 décembre 2023

Plusieurs districts scolaires de Caroline du Nord et de Virginie ont annoncé des retards et des fermetures pour mercredi matin en raison de conditions météorologiques potentiellement glaciales. La sécurité du personnel et des étudiants est la priorité absolue, ce qui justifie ces précautions nécessaires.

Les écoles du comté de Grayson en Virginie seront fermées le mercredi 6 décembre. Cette décision a été prise en tenant compte des prévisions météorologiques et des dangers potentiels pouvant découler des conditions glaciales. Il est important de rester informé de toute autre annonce du district scolaire.

De plus, les écoles du comté d'Alleghany en Caroline du Nord fonctionneront avec un retard de deux heures le mercredi 6 décembre. Ce retard est dû à la possibilité de conditions météorologiques glaciales et laisse suffisamment de temps au personnel et aux élèves pour se rendre en toute sécurité aux écoles. Il est conseillé de faire preuve de prudence lors de vos déplacements et de rester informé de tout changement pouvant survenir.

Le National Weather Service a publié un avis de météo hivernale pour certaines régions de Caroline du Nord et de Virginie. Cet avis concerne les comtés d'Ashe et de Watauga en Caroline du Nord, ainsi que le comté de Grayson en Virginie. L'avis expirera vendredi à 4 heures. Pendant cette période, les résidents doivent se préparer aux impacts potentiels des conditions hivernales et prendre les précautions nécessaires.

En conclusion, il est essentiel que les élèves, les parents et les membres du personnel se tiennent au courant des dernières prévisions et annonces météorologiques de leurs districts scolaires respectifs. En accordant la priorité à la sécurité et en étant préparé, chacun peut naviguer dans les conditions météorologiques glaciales avec prudence et facilité.