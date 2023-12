Les autorités enquêtent sur un cas de tuberculose dans une école de Caroline du Nord

Les autorités sanitaires enquêtent actuellement sur un cas de tuberculose au lycée Ragsdale de Jamestown, en Caroline du Nord. La Division de la santé publique, en partenariat avec les écoles du comté de Guilford (GCS) et le ministère de la Santé et des Services sociaux du comté de Guilford, Division de la santé publique, travaille ensemble pour identifier les expositions possibles et garantir que les précautions nécessaires sont prises.

Le Dr Iulia Vann, directrice de la santé publique du comté de Guilford, a déclaré que même si cette affaire ne présente aucun risque immédiat pour la santé publique, il est important d'informer le personnel, les parents et les tuteurs des élèves qui pourraient avoir été exposés. Des tests seront fournis gratuitement cette semaine à l’école pour ceux qui en ont besoin. Il convient de noter que la majorité du personnel et des étudiants n’auront pas besoin de tests ou de traitements.

La tuberculose est une maladie respiratoire qui se développe au fil des semaines, voire des mois. Il se propage d’une manière similaire au rhume ou à la grippe, mais n’est pas aussi contagieux. Heureusement, il est complètement guérissable grâce à des médicaments.

Les responsables de la santé ont confirmé qu'il n'y avait aucun risque immédiat de problèmes de santé liés à ce cas ni aucun autre risque d'exposition. Par conséquent, il n’est pas nécessaire de limiter les activités ou de prendre des précautions supplémentaires, quelle que soit l’exposition potentielle.

La sécurité et le bien-être des élèves et du personnel de la Ragsdale High School restent une priorité absolue. Les efforts de collaboration de la Division de la santé publique, des écoles du comté de Guilford et du ministère de la Santé et des Services sociaux garantiront que toutes les mesures nécessaires seront prises pour remédier à la situation rapidement et efficacement.

