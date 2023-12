Les fermes porcines de Caroline du Nord sont autorisées à collecter l'énergie des déchets animaux

By

Une récente décision de justice de Caroline du Nord a confirmé les demandes de permis de plusieurs fermes porcines, leur permettant de collecter l'énergie des déjections des animaux. Il a été constaté que le Département d'État de la qualité de l'environnement et Murphy-Brown LLC, qui possèdent et exploitent les fermes, ont fait l'objet d'un examen approfondi avant de recevoir l'approbation.

Les permis demandés par Murphy-Brown concernaient la construction de systèmes de digestion anaérobie des déchets, qui capteraient le méthane et d'autres biogaz provenant de lagunes à ciel ouvert contenant des déchets. Cette approche innovante de la gestion des déchets a le potentiel de réduire la pollution et d’exploiter les énergies renouvelables.

Cependant, deux groupes environnementaux, l'Environmental Justice Community Action Network et Cape Fear River Watch, ont contesté les permis, arguant que des limites de pollution plus strictes devraient être imposées. Ils ont affirmé que les permis entraîneraient une pollution accrue et nuiraient à l’approvisionnement en eau dont dépendent leurs membres.

Malgré leurs objections, les permis ont été confirmés par la Cour d'appel. Le tribunal a statué que la loi de l'État prévoit un processus réglementaire moins lourd pour ces types d'opérations et n'exige pas la prise en compte des normes de pollution plus strictes préconisées par les groupes environnementaux.

Il convient de noter que la décision est quelque peu tempérée, puisque le ministère de la Qualité de l'environnement a depuis accordé des permis généraux pour trois des quatre fermes, qui autorisent la construction de digesteurs anaérobies. Les groupes environnementaux ont déposé des contestations distinctes contre ces nouveaux permis.

En outre, une loi nationale entrée en vigueur en octobre vise à clarifier que les systèmes de gestion des déchets animaux nécessitent un processus de permis distinct, distinct des autres sources de pollution de l'eau.

Dans l’ensemble, cette décision de justice constitue un développement important pour l’industrie porcine de Caroline du Nord, car elle valide l’utilisation de la collecte d’énergie à partir des déchets animaux et reconnaît l’importance de trouver des solutions durables pour la gestion des déchets.