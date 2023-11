Nouvelles réductions et offres sur le Nokia X30 5G sur les principaux marchés

Nokia Mobile a dévoilé des offres et des réductions intéressantes sur le très attendu smartphone Nokia X30 5G sur divers marchés majeurs. L'une des promotions les plus attractives est disponible au Royaume-Uni et sur les principaux marchés européens, où les clients peuvent bénéficier d'une réduction de 50 % sur les téléphones multifonctions Nokia à l'achat du Nokia X30 5G. Des offres groupées supplémentaires et des remises importantes sont également disponibles sur d'autres marchés comme les Émirats arabes unis et l'Australie.

Au Royaume-Uni, le Nokia X30 5G est désormais au prix de 279 £ après une généreuse remise officielle. De plus, à l'achat du Nokia X30 5G, les clients peuvent bénéficier d'une réduction de 50 % sur certains téléphones multifonctions Nokia, offrant ainsi un rapport qualité-prix incroyable. Le prix actuel est de 150 £ inférieur au prix de lancement du Nokia X30 5G.

De même, en Allemagne et en France, le Nokia X30 5G est au prix de 349 euros après une remise officielle substantielle. Les clients qui achètent le Nokia X30 5G sur ces marchés peuvent également bénéficier d'une réduction de 50 % sur les téléphones multifonctions Nokia. Le prix actuel reflète une réduction de 170 EUR par rapport au prix de lancement.

Aux Pays-Bas, le Nokia X30 5G est également au prix de 349 EUR après la remise officielle. Les clients de ce marché peuvent profiter de la même remise de 50 % sur les téléphones multifonctions Nokia, ce qui se traduit par des économies globales significatives.

Aux Émirats arabes unis, le détaillant Jumbo adoucit l'affaire en offrant des cadeaux, notamment des écouteurs True Wireless et une Powerbank, en plus du prix révisé de 1099 30 AED pour le Nokia X5 XNUMXG.

Pendant ce temps, en Australie, le Nokia X30 5G est disponible pour seulement 494 AUD chez JB Hi-Fi suite à une remise substantielle. Cela en fait une excellente occasion de mettre la main sur cet impressionnant smartphone.

Le Nokia X30 5G est alimenté par le chipset Snapdragon 695 et dispose d'un PureDisplay AMOLED de 6.43 pouces avec un taux de rafraîchissement de 90 Hz. Avec une double caméra PureView 50MP qui utilise l'IA et la stabilisation optique de l'image (OIS), le téléphone garantit des résultats photographiques époustouflants. Il dispose également d’un appareil photo ultra-large de 13 MP, d’une charge rapide de 33 W et d’une autonomie de deux jours.

De plus, le Nokia X30 5G offre trois ans de mises à niveau du système d'exploitation, des mises à jour de sécurité mensuelles et une garantie gratuite de trois ans, démontrant l'engagement de Nokia à offrir une expérience utilisateur exceptionnelle.

FAQ:

Q : Existe-t-il des réductions disponibles sur les téléphones multifonctions Nokia à l'achat du Nokia X30 5G ?

R : Oui, les clients peuvent bénéficier d'une réduction de 50 % sur certains téléphones multifonctions Nokia à l'achat du Nokia X30 5G.

Q : Quel est le prix actuel du Nokia X30 5G au Royaume-Uni ?

R : Le Nokia X30 5G est actuellement au prix de 279 £ au Royaume-Uni après une remise officielle importante.

Q : Quel est le prix du Nokia X30 5G en Allemagne, en France et aux Pays-Bas ?

R : Après la remise officielle, le Nokia X30 5G est au prix de 349 EUR sur ces marchés.

Q : Existe-t-il des promotions ou des cadeaux disponibles avec le Nokia X30 5G aux Émirats arabes unis ?

R : Le détaillant Jumbo aux Émirats arabes unis propose des cadeaux, notamment des écouteurs True Wireless et une Powerbank, ainsi que le prix révisé de 1099 30 AED pour le Nokia X5 XNUMXG.

Q : Quel est le prix du Nokia X30 5G en Australie ?

R : Le Nokia X30 5G est actuellement disponible au prix de 494 AUD en Australie chez JB Hi-Fi.

Sources : Site Web officiel de Nokia Mobile