Nokia lance le smartphone Nokia G42 5G en Inde

Nokia a dévoilé son dernier smartphone 5G, le Nokia G42 5G, en Inde. L'appareil est proposé par HMD Global, le détenteur de licence de Nokia. Il dispose d’un écran HD+ de 6.56 pouces avec un taux de rafraîchissement de 90 Hz, d’un SoC Snapdragon 480+, de trois caméras arrière et d’une batterie de 5,000 20 mAh avec une charge rapide de 13 W. Le téléphone fonctionne sous Android 52 et promet des mises à jour. Il est également doté d’une résistance à la poussière et à l’eau classée IPXNUMX.

Le Nokia G42 5G est au prix de Rs. 12,599. 6 128 et est livré avec 15 Go de RAM et XNUMX Go de stockage. Il est disponible en deux options de couleurs : So Grey et So Purple. Le téléphone sera disponible à l'achat sur Amazon à partir du XNUMX septembre.

En termes de spécifications, le Nokia G42 5G fonctionne sous Android 13 et s'engage à recevoir deux ans de mises à niveau du système d'exploitation Android et trois ans de mises à jour de sécurité mensuelles. Il dispose d'un écran LCD HD+ de 6.56 pouces avec un taux de rafraîchissement de 90 Hz et d'une protection Corning Gorilla Glass 3.

Alimenté par un SoC Snapdragon 480+ octa-core, le Nokia G42 5G offre jusqu'à 6 Go de RAM et 128 Go de stockage intégré. La configuration de la caméra comprend un capteur principal de 50 mégapixels et deux capteurs de 2 mégapixels à l'arrière, ainsi qu'un capteur frontal de 8 mégapixels. Le téléphone prend également en charge diverses options de connectivité, notamment la 5G, le GPS, l'USB Type-C, le Bluetooth 5.1 et le Wi-Fi.

Le Nokia G42 5G est équipé de capteurs tels qu'un accéléromètre, un capteur de lumière ambiante, une boussole électronique, un capteur de proximité et un capteur d'empreintes digitales latéral pour l'authentification. Il est alimenté par une batterie de 5,000 20 mAh qui prend en charge une charge rapide de 165 W et offre jusqu'à trois jours d'autonomie de lecture avec une seule charge. Le téléphone a des dimensions de 8.55×75.8×193.8 mm et pèse XNUMX grammes.

Dans l’ensemble, le Nokia G42 5G est un smartphone riche en fonctionnalités qui offre une connectivité 5G, un processeur puissant, un écran de haute qualité et une configuration d’appareil photo performante. Il vise à offrir une expérience utilisateur transparente et efficace à l’ère de la 5G.

