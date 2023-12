Nokia 110 4G et Nokia 106 4G bénéficient du support des applications cloud en Inde

Les utilisateurs de Nokia en Inde vont être régalés puisque HMD, la société mère de Nokia, a annoncé l'introduction d'applications cloud intégrées aux Nokia 110 4G et Nokia 106 4G. Ces téléphones populaires et économiques sont actuellement au prix de Rs. 2,399. 2,199 XNUMX et Rs. XNUMX XNUMX, respectivement.

Avec la dernière mise à jour, les utilisateurs peuvent désormais accéder à YouTube Shorts et à d'autres applications basées sur le cloud sur leurs combinés Nokia 110 4G et Nokia 106 4G. En appuyant simplement sur l'icône Cloud et en se connectant avec leur identifiant Google, les utilisateurs peuvent profiter d'une gamme de nouvelles fonctionnalités sur leur téléphone.

Outre YouTube Shorts, les services cloud proposent également, entre autres, des mises à jour d'actualités, des prévisions météorologiques et des scores de cricket. De plus, sept autres applications sont prises en charge, notamment BBC Hindi, Sokoban, 2048 Game et Tetris.

Le Nokia 106 4G dispose d'un écran QVGA de 1.8 pouces et fonctionne sur le système d'exploitation Series 30+. Il prend en charge la connectivité radio FM avec les modes filaire et sans fil et est livré avec un lecteur MP3 intégré. Le téléphone est alimenté par une batterie de 1,450 XNUMX mAh qui promet jusqu’à huit heures d’autonomie.

Le Nokia 110 4G partage des spécifications similaires avec son écran, sa batterie et son système d'exploitation. Il bénéficie également d’un indice de protection IP52 pour la résistance à la poussière et à l’eau. Les deux téléphones sont équipés d’un port micro-USB et prennent en charge la connectivité Bluetooth. De plus, ils ont déjà lancé une application UPI intégrée qui permet aux utilisateurs d'effectuer des paiements instantanés et sans contact.

Nokia continue de proposer des options abordables et fiables à ses utilisateurs en Inde. L'introduction des applications Cloud sur les Nokia 110 4G et Nokia 106 4G améliore l'expérience utilisateur, offrant plus de divertissement et de commodité sur ces appareils économiques.