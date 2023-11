Un guide pour mettre à niveau votre PlayStation 4 avec un SSD

Si vous possédez une PlayStation 4, vous avez peut-être remarqué que les temps de chargement des jeux peuvent être assez lents. La bonne nouvelle est que vous pouvez mettre à niveau le disque dur de votre console vers un disque SSD (Solid State Drive) et améliorer considérablement les temps de chargement. Dans ce guide, nous vous guiderons à travers les étapes de mise à niveau du disque de votre PS4 vers un SSD.

Avant de passer aux étapes, comprenons les avantages de la mise à niveau vers un SSD. Le disque dur standard fourni avec la PS4 est lent, ce qui peut entraîner des temps de chargement frustrants. Un SSD, en revanche, offre des vitesses de lecture et d'écriture plus rapides, ce qui réduit les temps de chargement des jeux. Même si cela ne rendra pas les temps de chargement instantanés, vous pouvez vous attendre à une diminution d'environ 10 à 20 secondes ou plus.

Commençons maintenant par le processus de mise à niveau.

Étape 1 : sauvegardez vos sauvegardes de jeu

Tout d’abord, vous devez sauvegarder toutes vos données avant de remplacer le disque dur. Pour ce faire, vous aurez besoin d'une clé USB. Dirigez-vous vers Paramètres > Système > Sauvegarder et restaurer sur votre PS4 et sélectionnez l’option Sauvegarder PS4. Assurez-vous de sauvegarder vos données enregistrées, y compris les sauvegardes de jeu, et vous pouvez également sauvegarder vos applications si vous le souhaitez.

Étape 2 : Remplacez le disque

Une fois vos données sauvegardées, il est temps de remplacer le disque dur. Sony a rendu ce processus relativement simple. Selon le modèle de votre PS4, les étapes peuvent varier légèrement. Vous aurez besoin d'un tournevis pour retirer le bâti du disque dur et le remplacer par le SSD. Assurez-vous de fixer le lecteur avec des vis.

Étape 3 : réinstallez le logiciel PS4

Après avoir installé le nouveau SSD, vous devrez réinstaller le logiciel PS4. Cela implique de formater une clé USB, de télécharger le logiciel système à partir de la page d'assistance de Sony et d'initialiser la PS4 en mode sans échec pour installer le logiciel à partir de la clé USB. Assurez-vous de suivre les instructions détaillées fournies par Sony pour un processus de réinstallation fluide.

Étape 4 : restaurez vos données et réinstallez les jeux

Une fois le logiciel installé, vous pouvez vous connecter à votre compte PlayStation et restaurer les données que vous avez sauvegardées précédemment. Si vous avez utilisé une clé USB, insérez-la simplement dans la console et suivez les instructions à l'écran. Enfin, vous pouvez réinstaller vos jeux et profiter des temps de chargement améliorés sur votre PS4 mise à niveau.

FAQ:

Q : La mise à niveau de ma PS4 vers un SSD annulera-t-elle ma garantie ?

R : Non, la mise à niveau du disque dur n'annule pas la garantie tant que vous suivez la procédure correcte.

Q : Puis-je utiliser un SSD M.2 au lieu d'un SSD de 2.5 pouces ?

R : Non, la PS4 nécessite un SSD de 2.5 pouces, donc un SSD M.2 ne sera pas compatible.

Q : Combien de temps prend le processus de mise à niveau ?

R : L'ensemble du processus, y compris la sauvegarde des données, le remplacement du disque et la réinstallation du logiciel, devrait prendre environ 15 minutes.

Q : La mise à niveau vers un SSD améliorera-t-elle les performances du jeu, outre les temps de chargement ?

R : Même si un SSD améliore principalement les temps de chargement, il peut également permettre une jouabilité plus fluide et une installation plus rapide des jeux et des mises à jour.

Q : Puis-je utiliser un SSD externe au lieu de remplacer le disque interne ?

R : Oui, vous pouvez utiliser un SSD externe via l'un des ports USB de la PS4, mais l'amélioration de la vitesse peut ne pas être aussi significative qu'avec une mise à niveau du SSD interne.

N'oubliez pas de consulter les instructions spécifiques à votre modèle PS4 et de prendre les précautions appropriées lors de la manipulation des composants matériels. Avec un peu de patience et les bons outils, vous pouvez donner une nouvelle vie à votre PlayStation 4 avec une mise à niveau SSD. Bon jeu !