Une nouvelle étude montre que la majorité des parents du New Jersey fournissent un soutien financier à leurs enfants adultes

Une enquête récente menée par USA TODAY a révélé qu'une majorité de parents du New Jersey apportent un soutien financier à leurs enfants adultes. L'étude, menée auprès de 5,000 36 parents dans 72 États, a révélé que XNUMX % des parents du New Jersey fournissent un certain niveau d'aide financière à leurs enfants adultes.

Il est intéressant de noter que le New Jersey se classe au deuxième rang du pays, juste derrière Washington, en ce qui concerne le nombre de parents qui soutiennent leurs enfants adultes. Cette statistique suggère que le climat économique difficile a conduit de nombreux jeunes adultes à demander une aide financière à leurs parents afin de se frayer un chemin dans la vie.

En moyenne, les parents du New Jersey donnent à leurs enfants 583 $ par mois pour les aider à couvrir diverses dépenses. Ce soutien comprend le paiement des factures, des frais de divertissement, de l’épicerie, du transport et même une aide au remboursement des dettes. En fait, le New Jersey se classe au premier rang des États où les parents aident activement leurs enfants adultes à rembourser leurs dettes.

L'enquête a également révélé que les parents du New Jersey estiment que c'est à 25 ans que leurs enfants devraient devenir financièrement indépendants. Cette croyance place le New Jersey comme le troisième État, après le Massachusetts et New York, où les parents s'attendent à ce que leurs enfants adultes deviennent autonomes plus tôt.

Même si de nombreux parents du New Jersey fournissent une aide financière, l'enquête a révélé qu'ils imposent souvent des conditions à leur aide. Ces conditions incluent l’obligation pour leurs enfants d’avoir un emploi, de suivre une thérapie ou d’éviter les comportements à risque. Malgré ces éventualités, 84 % des parents ont déclaré que le soutien financier qu’ils offrent n’a provoqué aucun ressentiment ni tension dans leur relation avec leurs enfants adultes.

Dans l’ensemble, cette étude met en évidence le rôle important que jouent les parents du New Jersey pour soutenir leurs enfants adultes en ces temps économiques difficiles.

En savoir plus dans l'histoire Web : Une nouvelle étude montre que la majorité des parents du New Jersey fournissent un soutien financier à leurs enfants adultes