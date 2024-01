Niveau alarmant d’exposition à l’amiante dans les produits en ciment, selon une étude

Selon une nouvelle étude, l’utilisation de produits en ciment amiante dépasse les limites de sécurité aux États-Unis, exposant les travailleurs à des risques graves pour la santé. L’étude révèle que les fibres aéroportées provenant du ciment amiante dépassent le niveau admissible de 50 fois. Ces résultats soulignent la nécessité urgente de réglementations plus strictes et d’une interdiction mondiale de l’amiante.

La recherche s’est concentrée sur l’installation et le retrait de produits en ciment amiante, qui entraînent systématiquement des niveaux d’exposition bien supérieurs aux limites professionnelles fixées aux États-Unis. Plus précisément, l’étude a révélé que la découpe de tuyaux en ciment amiante entraîne une exposition moyenne à l’amiante plus de 50 fois supérieure à la limite à court terme établie par l’Administration de la sécurité et de la santé au travail (OSHA). De même, la découpe de plaques et de matériaux de toiture en amiante entraîne des niveaux d’exposition environ 24 fois supérieurs à la limite autorisée.

Les produits en ciment amiante, tels que les tuyaux, les revêtements et les toitures, représentent plus de 90% de l’utilisation mondiale de l’amiante. L’étude contredit l’affirmation de l’industrie de l’amiante selon laquelle ces matériaux peuvent être utilisés de manière sûre et responsable. Perry Gottesfeld, directeur exécutif d’Occupational Knowledge International (OK International) et auteur de l’étude, insiste sur la nécessité d’une interdiction immédiate des produits en ciment amiante, car ils continuent d’être installés dans des millions de foyers et de bâtiments commerciaux dans le monde.

Malgré le fait que plus de 60 pays aient déjà interdit l’amiante, les États-Unis envisagent seulement maintenant une interdiction totale de l’amiante-ciment et d’autres utilisations. Actuellement, les entreprises sont seulement tenues de notifier l’Agence de protection de l’environnement (EPA) des États-Unis avant de fabriquer ou d’importer des produits en ciment amiante.

L’étude met également en évidence le commerce mondial dangereux de l’amiante. La Russie et le Kazakhstan représentent 80% de la production mondiale d’amiante et exportent vers plus de 25 pays à faible et moyen revenu. L’Inde, la Chine, l’Indonésie, l’Ouzbékistan, le Sri Lanka, le Vietnam et la Thaïlande sont les plus grands importateurs, représentant 90% des ventes mondiales d’amiante.

Les risques pour la santé associés à l’exposition à l’amiante sont importants, même de courtes expositions pouvant être liées au cancer du poumon, à l’asbestose et au mésothéliome. Les tuyaux en amiante-ciment et les toitures vieillissantes dans de nombreux pays arrivent en fin de vie utile, nécessitant leur retrait. Cela représente une condition dangereuse pour les travailleurs chargés de découper et de fragmenter ce matériau.

Dans l’ensemble, l’étude met l’accent sur la nécessité urgente de réglementations plus strictes, d’une interdiction mondiale de l’amiante et d’une sensibilisation accrue aux risques pour la santé posés par les produits en ciment amiante.

FAQ

Quels sont les produits en ciment amiante ?

Les produits en ciment amiante sont des matériaux de construction fabriqués en combinant des fibres d’amiante et du ciment. Ils étaient largement utilisés dans le passé pour diverses applications, notamment les tuyaux, les revêtements et les toitures.

Quels sont les risques pour la santé associés à l’exposition à l’amiante ?

L’exposition à l’amiante peut entraîner des affections graves telles que le cancer du poumon, l’asbestose et le mésothéliome. Ces maladies peuvent se développer même en cas d’exposition à court terme ou intermittente aux fibres d’amiante.

Quels sont les plus grands importateurs d’amiante ?

L’Inde, la Chine, l’Indonésie, l’Ouzbékistan, le Sri Lanka, le Vietnam et la Thaïlande sont les plus grands importateurs d’amiante, représentant environ 90% des ventes mondiales.

Que fait-on pour résoudre le problème ?

L’étude appelle à des réglementations plus strictes, à une interdiction mondiale de l’amiante et à une sensibilisation accrue aux risques pour la santé. Cependant, bien que plus de 60 pays aient interdit l’amiante, les États-Unis envisagent toujours une interdiction totale et exigent actuellement des entreprises qu’elles notifient l’EPA avant de fabriquer ou d’importer des produits en ciment amiante.