Retour sur une année de jeu remarquable sur Nintendo Switch

Au cours d’une année remplie de plaisirs vidéoludiques, la Nintendo Switch est devenue un véritable champion. Que vous ayez trouvé du réconfort dans la tranquillité de la pêche ou testé vos compétences contre des ennemis redoutables, nous espérons sincèrement que vous avez apprécié l'expérience sur la console innovante Nintendo Switch™.

Alors que nous disons adieu à 2023, nous vous invitons à faire un voyage dans le passé en visitant le site Web Nintendo Switch Year in Review 2023 et en vous connectant à votre compte Nintendo. Sur cette charmante plateforme, vous recevrez un récapitulatif personnalisé de votre parcours de jeu tout au long de l'année écoulée. Mais ce n'est pas tout; vous pouvez également fièrement présenter vos réalisations en les partageant avec vos amis sur diverses plateformes de médias sociaux.

Chaque jour qui passe, le paysage du jeu vidéo continue d'évoluer et nous revenons sur l'année écoulée avec une profonde gratitude pour votre soutien et votre enthousiasme. Votre dévouement inébranlable envers la Nintendo Switch a été le moteur de notre succès, et pour cela, nous vous remercions sincèrement.

Alors que nous envisageons l’année à venir, nous visons à placer la barre encore plus haut. Avec une multitude de jeux passionnants et de fonctionnalités innovantes en préparation, 2024 promet d’être un autre chapitre exaltant de la saga Nintendo Switch.

Ainsi, à tous les joueurs qui ont apprécié la joie de la Nintendo Switch cette année, nous exprimons notre sincère gratitude. Votre passion et votre amour pour le jeu nous incitent à viser la grandeur. Embarquons ensemble pour un incroyable voyage de jeu en 2024 !