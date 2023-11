Un nouveau héros de tank dévoilé pour Overwatch 2 avant la BlizzCon

By

La chaîne d'information du Nintendo Switch eShop a involontairement laissé échapper des informations passionnantes sur Overwatch 2, générant une vague d'anticipation parmi les fans. La fuite a révélé l'ajout d'un nouveau héros de tank nommé Mauga à la liste du jeu, parallèlement à la prochaine saison 8. Ces développements devaient initialement être dévoilés lors de l'événement BlizzCon, qui commence aujourd'hui.

Mauga, armé de pistolets à chaîne « volatils » connus sous le nom de Gunny et Cha-Cha, introduit un style de jeu unique dans le jeu. Les joueurs auront la possibilité de tirer avec les chainguns individuellement ou simultanément, offrant ainsi des avantages tactiques dans diverses situations de combat. De plus, Mauga possède la capacité passive appelée Berserker, qui accorde une santé temporaire chaque fois que des dégâts critiques sont infligés.

Alors qu'Overwatch 2 progresse vers sa sortie officielle, Blizzard a fait face à son lot de critiques de la part de la communauté. L'introduction d'un modèle free-to-play, l'annulation du très attendu mode PvE Hero et les inquiétudes concernant une monétisation agressive ont contribué à son accueil mitigé. L'éditeur Activision Blizzard a récemment reconnu une baisse de l'engagement des joueurs et de l'investissement dans Overwatch 2 lors d'un appel financier.

Par conséquent, le studio est confronté au défi de raviver l’enthousiasme et la confiance dans le jeu à venir. Avec l'annonce de Mauga et d'autres surprises potentielles à la BlizzCon, Blizzard vise à convaincre les joueurs qu'Overwatch 2 est prêt pour un avenir prospère rempli d'expériences de jeu captivantes et de fonctionnalités améliorées.

FAQ:

Q : Qu'est-ce que la chaîne d'information du Nintendo Switch eShop ?

R : La chaîne d'information Nintendo Switch eShop est une plateforme qui fournit des mises à jour et des informations sur divers jeux et contenus disponibles sur la console Nintendo Switch.

Q : Quand Mauga sera-t-il ajouté à Overwatch 2 ?

R : Mauga devrait rejoindre la liste des personnages jouables dans Overwatch 2 le 5 décembre, après un essai en avant-première le week-end prochain.

Q : Qu'est-ce que la BlizzCon ?

R : La BlizzCon est une convention de jeu annuelle organisée par Blizzard Entertainment, au cours de laquelle la société présente et annonce les nouvelles versions, mises à jour et événements liés à ses jeux.

Q : Pourquoi Overwatch 2 a-t-il été controversé ?

R : Overwatch 2 a fait l'objet de critiques pour plusieurs raisons, notamment sa transition d'un jeu premium à un modèle gratuit, l'annulation du mode PvE Hero et des inquiétudes concernant des pratiques de monétisation agressives.