De nouveaux détails apparaissent sur la prochaine Nintendo Switch : plus de puissance, mais pas de sortie 4K

Les derniers rapports suggèrent que le successeur très attendu de la Nintendo Switch pourrait ne pas être capable de produire des jeux en résolution 4K. Bien que les détails spécifiques sur la console soient encore rares, des sources ont révélé que la puce personnalisée Nvidia T239, qui alimenterait la prochaine itération de la Nintendo Switch, ne dispose pas d'une capacité d'accélérateur d'apprentissage profond (DLA). Cette absence pourrait potentiellement entraver les capacités de mise à l'échelle DLSS de la console.

DLSS, abréviation de Deep Learning Super Sampling, a été un sujet de discussion important concernant les fonctionnalités supposées de la prochaine Nintendo Switch. Il utilise l'intelligence artificielle pour mettre à niveau les graphiques à basse résolution, ce qui entraîne des visuels améliorés sans exercer de pression excessive sur le matériel du système. Sans DLA, le potentiel du Switch 2 pour atteindre une résolution 4K pourrait être considérablement affecté. Au lieu de cela, la console peut être limitée à une résolution de 1080p, certaines sources suggérant une possibilité de 1440p selon le jeu.

Bien que ces estimations soient basées sur des spéculations et des informations non confirmées, elles soulèvent des inquiétudes quant aux capacités de la Switch 2 par rapport à ses concurrents, comme la Xbox Series S. L'absence de DLA dans la puce supposée pourrait potentiellement différencier les performances et la qualité visuelle de la Nintendo. console à partir d’autres plateformes de jeux.

Nintendo est resté discret sur le sujet, le président Shuntaro Furukawa ayant démenti les rumeurs de démonstrations matérielles à des partenaires. Cependant, alors que les rumeurs continuent de circuler, l'impatience grandit pour le dévoilement officiel de la nouvelle console, qui devrait avoir lieu l'année prochaine.

Alors que les fans attendent avec impatience de plus amples détails, il est clair que la prochaine Nintendo Switch offrira plus de puissance et des performances améliorées. Reste cependant à savoir si l'absence de DLA aura un impact substantiel sur ses capacités graphiques. En fin de compte, les joueurs devront attendre les annonces officielles et les expériences pratiques pour déterminer le véritable potentiel de la Switch 2.

QFP

