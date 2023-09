Nintendo dépose un brevet pour un joystick magnétique afin d'éviter la dérive du bâton

By

Nintendo a récemment déposé un brevet pour un nouveau type de joystick qui utilise un « fluide intelligent » pour potentiellement éliminer la dérive du stick dans ses futures manettes de jeu. Le brevet décrit un joystick qui intègre un « fluide magnétorhéologique » (MRF), qui ajuste sa viscosité en fonction de la force d'un champ magnétique.

Lorsqu'un joueur manipule le joystick avec son pouce, le fluide s'épaissit pour créer une résistance. Cette résistance permet au joystick de revenir à sa position initiale une fois que le joueur relâche son pouce. Ce concept rappelle les sticks « à effet Hall » présents dans certains périphériques de jeu tiers qui utilisent des aimants pour détecter les mouvements, surmontant ainsi efficacement les problèmes de dérive du stick.

Selon le brevet, la mise en œuvre du MRF dans le contrôleur permet une vitesse de retour plus rapide à la position initiale tout en offrant une expérience tactile satisfaisante à l'utilisateur. Dans un diagramme inclus dans le brevet, il est démontré comment le fluide peut devenir plus visqueux lorsque le joystick est déplacé, générant un couple et ramenant le joystick à sa position d'origine.

Il n'est pas clair actuellement si la référence à la « présentation d'une sensation à l'utilisateur » dans le brevet implique une résistance naturelle similaire à celle des sticks analogiques traditionnels ou la possibilité pour les développeurs d'ajuster la résistance du fluide pour offrir un retour de force ou une résistance de type déclencheur. expérimenté dans le contrôleur DualSense de la PlayStation 5.

L’application finale de cette nouvelle conception de joystick reste encore à déterminer. On ne sait toujours pas s'il sera présent dans le successeur de la Nintendo Switch, remplacera les contrôleurs Joy-Con standard, ou s'il sera même utilisé, car de nombreuses idées de jeu brevetées ne se concrétisent jamais.

La dérive du bâton est un problème persistant avec les contrôleurs Joy-Con de Nintendo depuis le lancement de la Nintendo Switch en 2017. Malgré les efforts visant à résoudre le problème dans les révisions ultérieures des contrôleurs, la dérive du bâton continue d'être signalée par les utilisateurs. Si la mise en œuvre de ce brevet s'avère concluante, elle pourrait potentiellement résoudre un problème important pour la prochaine console de Nintendo.

Source : Chronique des jeux vidéo