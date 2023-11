The Legend of Zelda : du jeu vidéo classique au film d'action réelle

Les fans de Nintendo se réjouissent, car l’une des franchises de jeux vidéo les plus appréciées, « The Legend of Zelda », est sur le point de prendre vie sur grand écran. Le célèbre concepteur de jeux vidéo Nintendo, Shigeru Miyamoto, a récemment confirmé qu'une adaptation cinématographique en direct du jeu emblématique était en cours de développement, avec Nintendo fortement impliqué dans la production.

Bien que les détails spécifiques du film soient encore secrets, les fans peuvent s’attendre à une expérience immersive et visuellement époustouflante qui capture l’essence du jeu original. Le célèbre producteur de films Avi Arad, connu pour son travail sur des franchises de films de bandes dessinées à succès, coproduira le film « Zelda » avec Miyamoto. Cette collaboration promet de réunir le meilleur des deux mondes, combinant la vision créative de Miyamoto avec l'expertise d'Arad dans la traduction de franchises bien-aimées sur grand écran.

Pour ceux qui ne connaissent pas le jeu, « The Legend of Zelda » a fait ses débuts en 1986 et a depuis gagné un public dévoué. L'histoire tourne autour d'un héros nommé Link, qui se lance dans une quête périlleuse pour sauver la princesse Zelda des griffes du monstrueux Ganon. Au fil des années, le jeu a connu plusieurs itérations, la version la plus récente étant « The Legend of Zelda : Tears of the Kingdom » en mai de cette année.

Pour garantir que le film reste fidèle à l'esprit du jeu, le réalisateur Wes Ball, connu pour son travail sur la série "Maze Runner", a été choisi pour diriger le projet. Son expérience dans la création de mondes fantastiques sur grand écran en fait un candidat parfait pour l’univers fantastique de « The Legend of Zelda ».

Bien que la date de sortie et les détails du casting n'aient pas encore été annoncés, les fans peuvent être assurés que les créateurs derrière cette adaptation en direct se consacrent à offrir une expérience inoubliable qui rend hommage à la franchise de jeux vidéo bien-aimée.

QFP

Qu'est-ce que « La Légende de Zelda » ?

« The Legend of Zelda » est une franchise de jeux vidéo populaire créée par Shigeru Miyamoto et développée par Nintendo. Elle a fait ses débuts en 1986 et est depuis devenue l'une des séries les plus emblématiques et les plus durables de l'industrie du jeu vidéo.

Quelle est la prémisse de « La Légende de Zelda » ?

Le jeu suit les aventures d'un héros nommé Link alors qu'il se lance dans une quête pour sauver la princesse Zelda des griffes de l'antagoniste Ganon. En chemin, les joueurs naviguent dans un monde fantastique, résolvent des énigmes, combattent des ennemis et découvrent des trésors cachés.

Qui est impliqué dans l’adaptation cinématographique en live-action ?

Shigeru Miyamoto, le créateur de la franchise de jeux vidéo « The Legend of Zelda », est fortement impliqué dans le développement du film. Avi Arad, un producteur de films renommé connu pour son travail sur les franchises de films de bandes dessinées, coproduira le film. Wes Ball, le réalisateur de la série « Maze Runner », a été choisi pour réaliser le film.

Quand le film sortira-t-il ?

Aucune date de sortie précise pour le film live-action « The Legend of Zelda » n’a encore été annoncée. Les fans attendent avec impatience de nouvelles mises à jour sur cette adaptation très attendue.

(Source : nintendo.com)