Nintendo annule et reporte des événements pour des raisons de sécurité

By

Nintendo a annoncé l'annulation du Nintendo Live 2024 Tokyo et le report de plusieurs événements d'esports japonais en raison de menaces persistantes proférées contre le personnel et les spectateurs. Dans un récent communiqué de presse, Nintendo a révélé que ses employés avaient été soumis à des menaces incessantes, les participants et le personnel du Nintendo Live 2024 étant également visés. En conséquence, l’entreprise a pris la décision difficile d’annuler l’événement dans l’intérêt de la sécurité.

La finale nationale du Splatoon Koshien 2023, initialement prévue en décembre 2023, a également été reportée. De plus, le Splatoon 3 World Championship 2024, la phase finale du Mario Kart 8 Deluxe Online Challenge et le Mario Kart 8 Deluxe World Championship 2024, qui devraient tous avoir lieu au Nintendo Live 2024, ont été reportés à une date indéterminée.

Nintendo a exprimé ses regrets pour tout inconvénient causé et a remercié ses fans pour leur compréhension dans cette situation malheureuse. C'est un coup dur pour les fans qui attendaient avec impatience les événements et la possibilité de participer à diverses activités telles que jouer à de nouveaux jeux Switch, participer à des tournois, interagir avec des personnages et assister à des performances en direct.

Il est décourageant de constater cette perturbation de ce qui était censé être une célébration agréable du monde amusant de Nintendo. À la lumière des menaces reçues, l'entreprise donne la priorité à la sécurité et au bien-être de ses employés, participants et personnel. Nintendo reste déterminé à offrir des expériences mémorables à ses fans et travaille sûrement avec diligence pour garantir que les événements puissent être reprogrammés dans un avenir proche.

Bien que ces menaces aient jeté une ombre sur le Nintendo Live 2024 et les compétitions d'esports associées, il est crucial que toutes les personnes impliquées restent vigilantes et soutiennent l'entreprise dans ses efforts pour répondre à ces problèmes de sécurité.

En savoir plus dans l'histoire Web : Nintendo annule et reporte des événements pour des raisons de sécurité