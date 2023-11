Le Nikon Z8 : un appareil photo sans miroir polyvalent et abordable

Amazon fait des vagues avant le Black Friday avec une offre spéciale sur le Nikon Z8, un appareil photo sans miroir hautes performances. Lorsqu'il est acheté avec un objectif Nikkor 24-120 mm f/4 S, le prix du kit a été réduit à 4,896.95 200 $, ce qui représente une économie importante de 8 $. Cet accord est rapidement devenu l’une des premières offres d’appareils photo les plus intéressantes du Black Friday, en particulier compte tenu du buzz entourant le Nikon Z2023 – l’un des nouveaux lancements d’appareils photo les plus en vogue de XNUMX.

Souvent considéré comme le frère sans miroir du très acclamé reflex numérique Nikon D850, le Nikon Z8 offre une polyvalence dans un boîtier plus petit et plus léger. Avec son design compact, cet appareil photo est idéal pour capturer des portraits, des paysages et même des photos sportives, grâce à sa remarquable vitesse d'obturation maximale de 1/32,000 XNUMX s.

Bien qu'il ne fournisse pas de capacités d'enregistrement illimitées comme le Nikon Z9, le Nikon Z8 impressionne avec jusqu'à 120 minutes d'enregistrement 4K 60p ou 90 minutes de prise de vue 8K 30p. Cette combinaison de spécifications vidéo avancées, d'un capteur haute résolution, d'un mode rafale rapide et de deux emplacements pour carte CFExpress/SD fait du Nikon Z8 un véritable appareil photo hybride, destiné aussi bien aux photographes qu'aux vidéastes.

Lors de nos tests, le Nikon Z8 s'est avéré être un appareil photo fiable et riche en fonctionnalités, avec seulement des problèmes mineurs de mise au point automatique lors de la prise de vue à travers un feuillage dense. Cependant, étant donné qu'il partage les mêmes spécifications haut de gamme que le Z9 mais dans une taille plus petite et un prix inférieur, le Nikon Z8 offre un rapport qualité-prix exceptionnel.

Ce prix réduit pour le Nikon Z8 est sans précédent, compte tenu de sa récente sortie en mai 2023 et de sa disponibilité limitée en stock. Si vous envisagez de mettre à niveau votre appareil photo et que vous avez besoin d'un coup de pouce supplémentaire, c'est le moment idéal pour faire le pas !

