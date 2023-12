Les achats en jeu dominent le marché du jeu en Asie et dans la région MENA

Un récent rapport de Niko Partners a mis en lumière la domination des achats intégrés sur le marché des jeux en Asie, au Moyen-Orient et en Afrique du Nord. En fait, ces achats représentaient 87.8 % des 89.4 milliards de dollars de part de marché des jeux dans la région.

Le rapport révèle que sur les dépenses totales en achats intégrés, 78.5 milliards de dollars ont été attribués aux jeux premium, tandis que 3.1 milliards de dollars ont été dépensés en abonnements. Cela indique une tendance croissante parmi les joueurs prêts à investir dans leurs expériences de jeu.

Fait intéressant, l’étude a également révélé que 62.3 % des personnes interrogées avaient acheté des jeux premium au cours de l’année écoulée sur diverses plateformes. De plus, une proportion importante des personnes interrogées (51 %, si l'on tient compte des services d'abonnement plus larges) ont utilisé des services d'abonnement pour accéder à des jeux, y compris des plateformes populaires comme Prime Gaming.

Cependant, le rapport met en avant un obstacle majeur pour les acteurs qui ne dépensent pas : les prix de détail élevés. Un pourcentage considérable de joueurs sur mobile (39.3 %) et sur PC (44.3 %) citent les prix de détail comme leur plus grande préoccupation lorsqu'il s'agit d'acheter des titres premium. Cette découverte démontre la nécessité pour les développeurs de jeux d’envisager des stratégies de tarification plus abordables pour attirer une base de joueurs plus large.

En outre, l'étude a révélé que 30 % des joueurs mobiles ont exprimé leur mécontentement à l'égard de la publicité dans le jeu, qu'ils considèrent comme l'aspect le plus détesté de leur expérience de jeu sur la plateforme. Cela suggère que les développeurs doivent trouver des moyens innovants de monétiser les jeux sans perturber le déroulement et le plaisir du jeu.

Lisa Hanson, PDG et présidente de Niko Partners, a souligné l'importance d'une monétisation innovante pour impliquer les joueurs et garantir le succès à long terme des jeux. Elle a également souligné la nécessité d'adapter les modèles de monétisation aux marchés locaux, soulignant comment la localisation et la culturalisation peuvent contribuer à la génération de revenus.

À mesure que le marché du jeu continue d’évoluer, il sera crucial pour les développeurs comme pour les éditeurs de comprendre les préférences des consommateurs et de répondre à leurs préoccupations. En adoptant des stratégies de monétisation créatives et en proposant des options abordables, l'industrie peut offrir une expérience de jeu plus agréable et plus inclusive aux joueurs d'Asie, du Moyen-Orient et d'Afrique du Nord.