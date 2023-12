Une étude montre que l'activité accrue des lymphocytes T CD8+ améliore l'immunité contre le VIH

By

De nouvelles recherches suggèrent qu’un vaccin puissant contre le VIH devra stimuler des réponses robustes des cellules T CD8+ afin de fournir une protection efficace contre le virus. L'étude, menée par des chercheurs de l'Institut national des allergies et des maladies infectieuses (NIAID), a comparé l'activité du système immunitaire d'individus ayant participé à des études sur un vaccin anti-VIH avec celle des soi-disant « non-progresseurs à long terme » ou « élites ». contrôleurs » (LTNP/EC) qui suppriment naturellement la réplication du VIH en l’absence de thérapie antirétrovirale (TAR).

Lorsque le VIH infecte l’organisme, il cible les lymphocytes T CD4+, causant ainsi des dommages au système immunitaire. Dans la plupart des cas, le virus continue de se répliquer et de détruire les cellules T CD4+ à moins qu’il ne soit contrôlé par un TAR. Cependant, les LTNP/EC ont un système immunitaire qui reconnaît rapidement les cellules CD4+ infectées par le VIH et active les cellules T CD8+ pour les détruire, conduisant à la suppression du virus dans la circulation sanguine.

Les vaccins candidats actuels contre le VIH ont été conçus pour stimuler l'activité des lymphocytes T CD8+, mais ils n'ont pas réussi à empêcher l'acquisition du VIH ou à contrôler la réplication virale dans les essais cliniques. Pour comprendre ce manque d'efficacité, les chercheurs du NIAID ont comparé des échantillons provenant d'anciens vaccinés contre le VIH avec des échantillons provenant de LTNP/EC. Ils ont découvert que les deux groupes généraient un grand nombre de lymphocytes T CD8+ reconnaissant le VIH. Cependant, les lymphocytes T CD8+ des sujets vaccinés n’ont pas réussi à fournir les protéines nécessaires pour détruire les lymphocytes T CD4+ infectés par le VIH.

Des investigations plus approfondies ont révélé que la diminution de la réponse chez les vaccinés était due à une sensibilité réduite de leurs récepteurs de lymphocytes T au VIH. Cette sensibilité réduite signifiait que les candidats vaccins ne stimulaient pas suffisamment la maturation des lymphocytes T CD8+ pour reconnaître et détruire efficacement les lymphocytes T CD4+ infectés par le VIH dans l’organisme.

Sur la base de ces résultats, les chercheurs suggèrent que les futurs vaccins candidats contre le VIH pourraient avoir plus de succès s'ils incluent des doses supplémentaires ou s'ils persistent dans l'organisme pendant de plus longues périodes afin de fournir une stimulation continue du système immunitaire. Ils proposent également que l’évaluation de la fonction et de la sensibilité des lymphocytes T CD8+ soit un élément clé de l’évaluation du potentiel d’un vaccin contre le VIH, plutôt que de se fier uniquement au nombre de lymphocytes T CD8+ générés.

Ces découvertes contribuent aux efforts en cours pour développer des vaccins préventifs et thérapeutiques contre le VIH, ainsi que des approches d’immunothérapie contre le VIH. En comprenant mieux la réponse immunitaire au VIH, les chercheurs espèrent concevoir des stratégies plus efficaces pour combattre le virus et protéger les individus contre l’infection.