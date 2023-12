Nicolas Cage exprime son amour pour San Francisco lors de la soirée de remise des prix du SFFilm Festival

By

L'acteur Nicolas Cage a volé la vedette lors de la soirée de remise des prix du SFFilm Festival, où il a manifesté son affection pour la captivante ville de San Francisco. Cage, qui a possédé plusieurs propriétés dans la ville, a évoqué ses bons souvenirs du « temps froid, beau et brumeux, des victoriens de la reine Anne et des motos » qui définissent le charme unique de San Francisco.

Le célèbre acteur a révélé que certains de ses moments les plus précieux ont été passés en ville au cours de ses premières années. San Francisco occupe une place particulière dans son cœur car il a passé du temps de qualité avec ses cousins ​​et sa famille au cours de ses années de formation. Cage a poursuivi en disant: "Si je suis invité à nouveau, je veux être ici."

L'histoire d'amour de Cage avec San Francisco va au-delà de la simple nostalgie. Il parcourait les rues sur sa moto, profitant de la beauté des paysages que la ville a à offrir. Et la première maison que Cage ait jamais achetée était une maison victorienne Queen Anne sur Franklin Street, où il a passé un moment incroyable.

Mais le lien de Cage avec la ville est plus profond. Il a étudié au prestigieux American Conservatory Theatre de San Francisco, perfectionnant ses talents d'acteur et jetant les bases de son illustre carrière à Hollywood. La scène théâtrale dynamique de la ville a fourni à Cage la plate-forme idéale pour développer son talent et sa passion pour le théâtre.

En reconnaissance de ses contributions remarquables au monde du cinéma, Cage a reçu un prix pour l'ensemble de sa carrière des mains du musicien Tom Waits lors de l'événement SFFILM. Cet honneur bien mérité renforce encore la place de Cage parmi les grands du cinéma et souligne l'impact profond qu'il a eu tout au long de sa carrière.

L'adoration de Nicolas Cage pour San Francisco est évidente dans ses paroles et ses expériences. De ses premiers souvenirs à son parcours d’acteur réussi, la ville a joué un rôle essentiel dans la formation de la personne qu’il est aujourd’hui. L'attrait de San Francisco continue de captiver non seulement les touristes mais aussi des personnalités renommées comme Cage, qui considèrent la ville comme leur deuxième chez-soi.

En savoir plus dans l'histoire Web : Nicolas Cage exprime son amour pour San Francisco lors de la soirée de remise des prix du SFFilm Festival