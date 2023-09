Nickelodeon All-Star Brawl 2 présente Aang d'Avatar : le dernier maître de l'air

By

GameMill Entertainment a annoncé qu'Aang de la populaire série Nickelodeon Avatar : The Last Airbender rejoindrait la liste de Nickelodeon All-Star Brawl 2. Aang viendra avec un tout nouvel ensemble de mouvements, mettant en valeur sa maîtrise de la maîtrise de l'air.

Le prochain bagarreur d’arène devrait inclure de nouveaux personnages ainsi que des bagarreurs améliorés de retour. L'ajout d'Aang au jeu ajoute à l'enthousiasme des fans de la série Avatar, car ils pourront incarner leur héros maître de l'air préféré. La répartition des personnages révèle qu'Aang aura un ensemble unique de mouvements qui reflètent ses capacités de la série.

Ember de Danny Phantom a également été récemment annoncé avec une bande-annonce officielle du jeu. Cela élargit encore la liste de Nickelodeon All-Star Brawl 2 et donne aux fans un autre personnage bien-aimé à espérer.

Bien qu'aucune date de sortie n'ait encore été annoncée, Nickelodeon All-Star Brawl 2 devrait être lancé sur Nintendo Switch et sur d'autres plateformes plus tard cette année. Ce jeu très attendu rassemble des personnages de diverses émissions de Nickelodeon, offrant aux joueurs la possibilité de s'engager dans des batailles passionnantes avec leurs héros animés préférés.

Restez à l'écoute pour plus de révélations de personnages et de mises à jour sur Nickelodeon All-Star Brawl 2. Les fans peuvent se tenir au courant des annonces et révélations de personnages précédentes en visitant la couverture du jeu par Nintendo Life.

Que pensez-vous de l’arrivée d’Aang dans la liste ? Êtes-vous impatient de jouer son rôle dans Nickelodeon All-Star Brawl 2 ? Partagez vos opinions dans les commentaires ci-dessous.

