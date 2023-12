Les nouvelles technologies transforment l'expérience des vacances

À l’approche des fêtes de fin d’année, les entreprises trouvent de nouvelles façons d’intégrer la technologie aux festivités. L’une de ces sociétés est Niantic, le créateur de la populaire plateforme de réalité augmentée (AR), 8th Wall. En 2023, 8th Wall a élargi sa plateforme pour offrir aux développeurs de nouveaux outils permettant de créer des expériences de RA basées sur le Web.

Pour présenter ces outils et adopter l'esprit des fêtes, 8th Wall a développé une gamme d'expériences AR pour le plaisir des développeurs et du grand public. Ces expériences utilisent différentes fonctionnalités de la plateforme 8th Wall pour créer des scénarios immersifs et interactifs sur le thème des vacances.

L'une des expériences, appelée « Ask Santa Anything », combine les fonctionnalités Sky Effects et World Tracking de 8th Wall avec le module d'intégration Inworld AI. Cela permet aux utilisateurs de voir le Père Noël voler dans le ciel et atterrir devant eux. Les utilisateurs peuvent ensuite saisir des questions auxquelles le Père Noël devra répondre, créant ainsi une interaction unique et personnalisée.

Une autre expérience, connue sous le nom de « Holiday Card », démontre la prise en charge par 8th Wall des modules d'IA générative. Les utilisateurs peuvent personnaliser une carte de vœux de vacances en tapant des invites telles que « flocons de neige » ou « cadeaux ». Le module IA génère ensuite un design unique basé sur ces entrées, aboutissant à une carte de vœux personnalisée.

Pour présenter les outils Face Effects de 8th Wall, l'expérience « Take an 'Elfie » utilise la caméra frontale de l'appareil. Cette expérience AR place un chapeau d'elfe, des oreilles d'elfe et des joues roses sur le visage de l'utilisateur, lui permettant de prendre une photo et de la partager avec d'autres.

Enfin, l'expérience « Holiday Hands » met en avant la fonction de suivi des mains de 8th Wall. Les utilisateurs peuvent toucher virtuellement les décorations de Noël sur le thème du 8e Mur en plaçant une moufle sur leur main.

Brynne Henn, responsable du marketing produit chez 8th Wall, a souligné le pouvoir du WebAR pour donner vie à la magie des vacances. Cette saison, 8th Wall a mis à niveau sa plateforme pour offrir aux développeurs, aux marques et aux agences des fonctionnalités avancées, leur permettant de créer des expériences AR captivantes et interactives.

Avec ces nouvelles technologies, l’expérience des vacances va être transformée, apportant joie et enthousiasme aux personnes de tous âges.

En savoir plus dans l'histoire Web : Les nouvelles technologies transforment l'expérience des vacances