NFT Gaming Co. lance son premier jeu, « Space Striker AI »

Plateforme de jeu numérique NFT Gaming Co. a annoncé son entrée sur le marché avec la sortie de son premier jeu, « Space Striker AI », disponible sur les appareils Android et iOS. La société vise à combler le fossé entre les jeux traditionnels et le Web 3 en développant des jeux occasionnels intégrant de nouvelles fonctionnalités telles que les jetons non fongibles (NFT).

Le PDG de The NFT Gaming Co., Vadim Mats, a déclaré que leur objectif est de combiner des jeux numériques conventionnels avec des éléments de jeu uniques, notamment des skins, des personnages et des expériences qui peuvent être créés et créés sous forme de NFT. En intégrant la technologie blockchain dans les jeux, la société vise à offrir aux utilisateurs un nouveau niveau de propriété et de valeur pour leurs actifs en jeu.

En plus de « Space Striker AI », The NFT Gaming Co. prévoit de lancer davantage de jeux et d'applications génératrices de revenus dans un avenir proche. L'accent mis par la société sur la création d'expériences de jeu innovantes tirant parti des NFT la distingue des développeurs de jeux traditionnels.

« Space Striker AI » peut être téléchargé depuis le Google Play Store et l'Apple App Store. L'entrée de NFT Gaming Co. sur le marché a déjà reçu une attention positive, ses actions négociées au Nasdaq ayant augmenté de plus de 8 % lors de l'activité pré-marché.

À mesure que l'industrie du jeu continue d'évoluer, l'intégration des NFT et de la technologie blockchain offre de nouvelles opportunités aux joueurs de s'engager dans les jeux et de posséder des actifs numériques uniques. L'entrée de NFT Gaming Co. sur le marché marque une étape importante vers l'adoption généralisée des NFT dans les jeux.

Définitions:

– Jetons non fongibles (NFT) : actifs numériques uniques qui représentent la propriété d'un élément ou d'un contenu spécifique sur la blockchain.

Sources : communiqué de presse de NFT Gaming Co., MT Newswires.