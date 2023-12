Les Cowboys de Dallas pourraient poursuivre Anthony Barr après avoir perdu contre Shaquille Leonard

By

Les Cowboys de Dallas ont été déçus après avoir perdu contre le secondeur Shaquille Leonard, qui a finalement signé avec les Eagles de Philadelphie. Les Cowboys se retrouvent désormais extrêmement maigres au poste de secondeur et sont susceptibles de réévaluer leurs options.

Un candidat potentiel qui a émergé est l’ancien joueur des Cowboys, Anthony Barr. Selon Bryan Broaddus de 105.3 The Fan, le nom de Barr a été mentionné comme une cible potentielle pour les Cowboys. Cette nouvelle pourrait ne pas plaire aux fans des Cowboys, qui ont célébré la signature de Barr avec l'équipe l'année dernière.

La performance de Barr avec les Cowboys la saison dernière a été mitigée. Bien qu'il se soit montré prometteur en tant que secondeur suppléant avec des capacités de passe-passe, il a eu du mal à couvrir, accordant 20 attrapés sur 25 cibles pour 210 verges et une note de passeur élevée. Cependant, les Cowboys ne recruteraient pas nécessairement Barr pour ses compétences en couverture, car leurs titulaires actuels au poste de secondeur ont les qualités athlétiques nécessaires pour assumer ce rôle.

Signer Barr ne sera pas simple pour les Cowboys, car il fait actuellement partie de l'équipe d'entraînement des Vikings. Les Cowboys devraient faire quelques changements dans leur alignement pour le signer, car les joueurs ne peuvent pas être signés directement d'une équipe d'entraînement à une autre.

Malgré les complications potentielles, la familiarité de Barr avec les Cowboys et sa connaissance du système du coordinateur défensif Dan Quinn en font une option attrayante. À ce stade de la saison, les Cowboys pourraient donner la priorité à la familiarité plutôt qu'aux signatures de grands noms.

Les Cowboys ont bien performé cette saison, même sans ajouts majeurs, mais l'ajout de Barr pourrait renforcer davantage leur défense. Les fans peuvent également profiter de cette opportunité en pariant sur les Cowboys sur FanDuel. En s'inscrivant, en déposant 10 $ ou plus et en pariant 5 $ ou plus sur les cotes moneyline de Dallas contre les Eagles de Philadelphie, les fans ont une chance de gagner 150 $ en paris bonus.

En savoir plus dans l'histoire Web : Les Cowboys de Dallas pourraient poursuivre Anthony Barr après avoir perdu contre Shaquille Leonard