La mise à jour du jeu Spider-Man 2 est prévue pour une sortie début 2024

Insomniac Games a confirmé que la prochaine mise à jour du jeu pour Spider-Man 2 devrait être publiée début 2024. Alors que les joueurs ont exprimé leur attente de nouvelles fonctionnalités telles que New Game Plus et les descriptions audio, l'équipe de développement a souligné la nécessité de plus de temps. pour garantir que la mise à jour répond à leurs normes de qualité.

"Nous avons travaillé avec diligence sur ces fonctionnalités et avons besoin de tests supplémentaires pour garantir leur qualité", a déclaré Insomniac Games dans une récente annonce sur Twitter. La fenêtre de sortie de la mise à jour du jeu a été fixée au début de 2024, avec une liste plus complète de fonctionnalités qui sera révélée à l'approche du lancement de la mise à jour.

Insomniac Games a également pris en compte les commentaires des joueurs et s'est engagé à intégrer des fonctionnalités très demandées telles que la possibilité de modifier l'heure de la journée et de rejouer les missions terminées. Bien qu'il soit exclusif à la console PS5, Spider-Man 2 a gagné en popularité depuis sa sortie il y a près de deux mois. Onze jours seulement après son lancement, Spider-Man 11 s'est vendu à plus de cinq millions d'exemplaires, ce qui en fait l'un des jeux les plus réussis de l'année.

Il est intéressant de noter que cette annonce intervient peu de temps après que des rapports ont fait surface concernant une cyberattaque contre Insomniac Games par un groupe de ransomware, qui aurait exposé des informations confidentielles. Sony, la société mère d'Insomniac Games, a rapidement publié une déclaration confirmant son enquête sur l'affaire et assurant au public qu'aucun autre studio ou division de Sony Interactive Entertainment n'avait été affecté.

Avec la prochaine mise à jour du jeu, les joueurs de Spider-Man 2 peuvent s'attendre à une expérience de jeu améliorée avec la mise en œuvre des fonctionnalités demandées. Insomniac Games continue de donner la priorité à la qualité et à la satisfaction des joueurs, garantissant que Spider-Man 2 reste un voyage de super-héros hors du commun pour les fans de la franchise de jeux.