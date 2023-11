Mise à jour Pokémon GO : le mystère Shadow Articuno dévoilé !

Dans les dernières nouvelles de Pokémon GO, les joueurs ont été surpris lorsqu'ils ont découvert que Shadow Articuno, le légendaire Pokémon de type Glace et Vol, est devenu le boss 5 étoiles du Shadow Raid. Initialement considéré comme un bug, le support Niantic a confirmé que la présence de Shadow Articuno est intentionnelle et sera disponible dans les Shadow Raids cinq étoiles jusqu'au 30 novembre 2023. Cette révélation a laissé les entraîneurs se demander quelles autres surprises les attendaient dans le monde de Pokémon GO. .

L'inclusion de Shadow Articuno ajoute un élément passionnant au jeu, car les joueurs auront l'opportunité de défier ce puissant Pokémon et potentiellement de l'attraper en tant que Pokémon Ombre. Alors que certains entraîneurs anticipaient l'apparition d'autres Pokémon légendaires, la décision de Niantic de présenter Shadow Articuno augmente le niveau d'enthousiasme pour les joueurs dévoués à la recherche de nouveaux défis. Assurez-vous de consulter la page Pokémon GO Raids actuels pour une liste complète des boss des raids fantômes en novembre 2023.

McDonald's sponsorise les PokéStops au Canada

Le partenariat entre McDonald's et Pokémon GO continue de prospérer et captive les entraîneurs du monde entier. Suite à des collaborations en France, au Japon et dans divers autres pays, McDonald's a tourné son attention vers le Canada. Les passionnés de Pokémon GO partout au Canada ont signalé l'apparition de PokéStops sponsorisés par McDonald's à plusieurs endroits, notamment à Waterloo, Calgary et Québec.

Il est intéressant de noter que ce parrainage semble coïncider avec la réintroduction par McDonald's de la promotion des cartes Pokémon en 2023. La promotion, disponible via Happy Meals, permet aux fans de collecter 15 cartes Pokémon supplémentaires. Ces cartes présenteront les thèmes Pokémon Écarlate et Violet. Alors que l'Allemagne et l'Autriche lanceront la promotion en juillet, le Royaume-Uni emboîtant le pas en août, les dates de sortie pour les autres pays n'ont pas encore été annoncées. Avec des opportunités passionnantes pour les objets de collection Pokémon en jeu et physiques, c'est le moment idéal pour les entraîneurs canadiens d'adopter la collaboration Pokémon GO-McDonald's.

Anxiétés liées à la mise à jour : problèmes de connectivité dans la version 0.289

Les entraîneurs ont téléchargé avec impatience la dernière mise à jour de Pokémon GO, version 0.289, pour ensuite rencontrer des problèmes de connectivité avec leurs appareils GO+ et GO++. Certains entraîneurs ont signalé des notifications interrompues, tandis que d'autres ont connu un dysfonctionnement complet de l'appareil. Bien qu’il soit difficile d’identifier les combinaisons spécifiques d’appareils et de versions Android les plus touchées, les données préliminaires suggèrent que les appareils exécutant Android 14 pourraient être plus sujets aux problèmes de connectivité.

La communauté Pokémon GO espère que Niantic résoudra rapidement ce problème, car les propriétaires de GO+ et GO++ ont été confrontés à des défis similaires dans le passé. Alors que la société s'efforce de résoudre le problème, il est conseillé aux entraîneurs de rester à l'écoute des mises à jour et, si nécessaire, d'explorer des options alternatives pour améliorer leur expérience Pokémon GO entre-temps.

QFP

1. Shadow Articuno est-il disponible dans Pokémon GO ?

Oui, Shadow Articuno est actuellement disponible en tant que boss de Shadow Raid 5 étoiles jusqu'au 30 novembre 2023.

2. Où se trouvent les PokéStops sponsorisés par McDonald's au Canada ?

Les emplacements confirmés incluent Waterloo (Ontario), Calgary (Alberta) et Québec, entre autres.

3. Quelles cartes Pokémon sont présentées dans la promotion Happy Meal de McDonald's ?

La promotion de cartes Pokémon 2023 dans McDonald's Happy Meals comprendra des cartes basées sur Pokémon Écarlate et Violet.

4. Quels problèmes de connectivité sont survenus avec la mise à jour 0.289 dans Pokémon GO ?

Les formateurs utilisant des appareils GO+ et GO++ ont signalé des notifications interrompues et des dysfonctionnements de l'appareil après la mise à jour vers la version 0.289.

