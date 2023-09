La comète Nishimura nouvellement découverte est visible dans le ciel nocturne

Une comète récemment découverte, la comète Nishimura, sera visible lors de son passage sur Terre la semaine prochaine. Le photographe spatial japonais Hideo Nishimura a observé la comète pour la première fois début août et sa luminosité a depuis augmenté à mesure qu'elle voyage à travers le système solaire interne. La comète fera son approche la plus proche de la Terre mardi, se trouvant à moins de 78 millions de kilomètres de la planète, restant potentiellement visible pendant les cinq prochains jours.

La comète Nishimura passera également à moins de 21 millions de kilomètres du soleil le 17 septembre. Son orbite suggère que la dernière fois qu'elle est passée près du soleil, et peut-être plus près de la Terre, c'était vers 1590. Bien qu'aucune comète n'ait été enregistrée au cours de cette période, époque qui correspond à Nishimura, il aurait fallu qu'il fasse assez lumineux pour être vu.

Pour repérer la comète Nishimura, il est préférable d'utiliser des jumelles et de trouver un endroit avec un ciel sombre, loin des lumières de la ville. Sky and Telescope a partagé des cartes qui peuvent aider les observateurs du ciel à identifier la comète. La queue de la comète pointe toujours à l'opposé du soleil et apparaît verdâtre sur les photos en raison de la présence de carbone diatomique. Cependant, aux jumelles, il apparaîtra presque incolore ou légèrement rose lorsque la lumière du soleil se reflète sur les grains de poussière.

Pour ceux qui vivent dans l’hémisphère nord, il est recommandé de trouver une vue dégagée sur l’horizon est-nord-est environ une demi-heure avant le crépuscule du matin. Cependant, à mesure que la comète se rapproche du soleil et de l’horizon, elle deviendra plus difficile à voir. Mercredi, la comète passera entre la Terre et le Soleil, ce qui la rendra peu visible. La chaleur intense du soleil pourrait provoquer la fragmentation de la comète, mais les experts s'attendent à ce qu'elle survive. S'il survit, il passera de l'autre côté du soleil début octobre et sera visible dans le ciel matinal de l'hémisphère sud en novembre.

