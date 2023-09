La comète Nishimura nouvellement découverte captive les astrophotographes du monde entier

Des astrophotographes du monde entier ont capturé des images époustouflantes de la comète Nishimura alors qu'elle traverse notre système solaire. Découverte en août 2023 par l’astronome amateur Hideo Nishimura, cette comète suscite l’enthousiasme des professionnels comme des passionnés.

À une époque où la plupart des comètes sont découvertes à l’aide de télescopes automatisés, le fait que Nishimura ait trouvé cette comète avec une caméra disponible dans le commerce est vraiment impressionnant. Depuis quelques semaines, les astrophotographes suivent avec attention la progression de la comète Nishimura et documentent son voyage.

Alors que la comète s'approche de son point le plus proche de la Terre le 12 septembre et de son point le plus proche du soleil (périhélie) le 17 septembre, les prochaines semaines offrent aux observateurs d'étoiles une opportunité prometteuse d'apercevoir la comète Nishimura. Pour avoir un aperçu de ce spectacle cosmique, regardez vers le ciel oriental avant l’aube. Les applications d’observation des étoiles peuvent aider à localiser la comète, tandis que les jumelles ou les télescopes offriront une meilleure vue.

Les experts recommandent d'utiliser des optiques de grande puissance pour voir clairement la queue de la comète. Grâce à des jumelles ou à des télescopes de petite à moyenne taille, les observateurs peuvent s’attendre à voir un orbe flou et verdâtre. Cependant, avec un équipement plus avancé, les détails de la queue deviennent plus visibles.

Les astrophotographes ont déjà capturé des images époustouflantes de la comète Nishimura. Michael Jäger d'Autriche a documenté un événement de déconnexion de la queue de la comète provoqué par une explosion de vent solaire. Nick Bull, connu sous le nom de Stonehenge Dronescapes, a magnifiquement photographié la comète au-dessus du monument de pierre emblématique. L'astronome amateur Stuart Atkinson a capturé des images montrant clairement la fourche distincte dans la queue de la comète.

Pour ceux qui souhaitent se lancer dans leur propre voyage de chasse aux comètes ou simplement observer la comète Nishimura alors qu'elle est encore visible, diverses ressources sont disponibles. Des guides sur les meilleures jumelles et télescopes peuvent vous aider à sélectionner l’équipement approprié. De plus, des ressources sont disponibles pour ceux qui souhaitent photographier les comètes et le ciel nocturne, notamment des recommandations sur les appareils photo et les objectifs.

Alors que la comète Nishimura poursuit son voyage céleste, les astrophotographes et les astronomes attendent avec impatience l'occasion d'observer sa beauté et de capturer des images époustouflantes de cet événement cosmique extraordinaire.

Sources:

– Espace.com