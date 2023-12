Prévisions météorologiques hivernales à New York : à quoi s'attendre cette saison

À l'approche de l'hiver, de nombreux New-Yorkais sont curieux de savoir quel temps il fera dans la Big Apple cette année. Même si les températures douces et la pluie persistent sur la ville, les météorologues prédisent que l'hiver prochain n'apportera peut-être pas de changements significatifs dans les conditions météorologiques.

Contrairement aux années précédentes, le Nord-Est devrait connaître cette saison le phénomène météorologique connu sous le nom d’El Niño. El Niño apporte généralement des températures chaudes dans le sud des États-Unis, ce qui pourrait entraîner moins de froid extrême et de chutes de neige à New York.

Selon AccuWeather, la ville de New York devrait recevoir entre 18 et 26 pouces de neige cet hiver, ce qui est légèrement inférieur à la moyenne de 30 pouces. Bien que cela puisse être une bonne nouvelle pour ceux qui n’aiment pas pelleter et affronter les trottoirs glacés, cela signifie que les amateurs d’hiver pourraient être déçus du manque de neige.

Malgré l'hiver relativement plus doux prévu à New York, il est essentiel de garder à l'esprit que les températures peuvent encore baisser considérablement. Cependant, les données historiques montrent que la ville a connu des températures beaucoup plus froides dans le passé. Certaines des températures les plus froides enregistrées à Central Park incluent -15 °F le 9 février 1934, -13 °F le 30 décembre 1917 et -8 °F le 15 février 1943.

Même si le temps peut être plus gérable cet hiver, il est important de rester à l'écoute des prévisions locales et de se préparer à tout changement imprévisible qui pourrait survenir. Comme toujours, il est conseillé de s'habiller chaudement et de prendre des précautions pour assurer votre sécurité pendant les mois les plus froids.

Dans l’ensemble, les New-Yorkais peuvent s’attendre à un hiver plus doux que la moyenne avec moins de chutes de neige cette année. Ainsi, même si ce n'est peut-être pas un paradis hivernal, c'est une excellente occasion de profiter de la ville sans les inconvénients que peuvent apporter de fortes chutes de neige.

Matthew Euzarraga est un journaliste multimédia originaire d'El Paso, au Texas, qui couvre l'actualité locale et les sujets LGBTQIA dans la région métropolitaine de New York depuis 2021. Il a rejoint l'équipe PIX11 Digital en 2023, et vous pouvez retrouver plus d'informations sur le travail de Matthew en cliquant sur visiter son portfolio.

