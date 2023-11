Découvrez les merveilles de l'univers au Franklin Institute

PHILADELPHIE – Préparez-vous à embarquer pour un voyage impressionnant à travers l'immensité de l'espace dans la nouvelle exposition du Franklin Institute, « Wonderous Space ». Ouvrant ses portes ce samedi, ce pays des merveilles cosmiques propose une exploration captivante des mystères et des merveilles qui se cachent au-delà de notre horizon.

Oubliez l’idée selon laquelle l’espace est vide et dépourvu de merveilles. Au cœur de l’exposition, un globe colossal de Mars vous attend, suscitant un sentiment d’intrigue et de curiosité pour le cosmos lointain. Mais cette exposition va au-delà de simples affichages visuels. L'astronome en chef Derrick Pitts souligne que « Wondrous Space » est conçu pour être profondément interactif, offrant une gamme d'expériences multifamiliales passionnantes.

Le premier étage de l'exposition, enveloppé dans l'obscurité semblable à l'immensité de l'espace, plonge dans les éléments des corps célestes et offre un aperçu des phénomènes énigmatiques qui habitent notre univers. Des trous noirs aux galaxies, les visiteurs de tous âges acquerront une compréhension plus profonde du cosmos dans l’espoir de voir à jamais le ciel nocturne avec une nouvelle appréciation et une nouvelle connexion.

En s'aventurant au deuxième étage, les invités seront emportés par les aspirations impressionnantes de l'exploration spatiale. Présentant des fusées, des rovers et des expositions captivantes de combinaisons spatiales, cette section plonge les visiteurs dans un monde où les humains ont pour objectif de retourner sur la Lune et éventuellement d'atteindre Mars. Au-delà des merveilles technologiques, l’exposition propose des stations interactives mettant en lumière les professionnels inspirants derrière ces missions pionnières. Pitts souligne l'importance de la représentation en déclarant : « Nous voulons que les enfants s'imaginent dans ces carrières incroyables et voient des gens qui leur ressemblent faire ce travail formidable et passionnant. »

« Wondrous Space » sera une exposition permanente au Franklin Institute, servant de précurseur à cinq autres installations révolutionnaires dans les années à venir. Pour célébrer son inauguration, l'institut offrira aux 250 premiers visiteurs samedi et dimanche des navettes spatiales gratuites, garantissant ainsi une expérience mémorable pour tous.

Questions Fréquentes

Quel est l'objectif principal de l'exposition « Wondrous Space » au Franklin Institute ?

L'objectif principal de l'exposition « Wondrous Space » est d'éduquer les visiteurs sur les merveilles de l'univers au-delà de l'horizon visible et d'inspirer une connexion plus profonde avec le cosmos.

Que peuvent espérer voir les visiteurs dans l’exposition ?

Les visiteurs peuvent s'attendre à rencontrer un énorme globe martien, des écrans interactifs, des fusées, des rovers, des combinaisons spatiales et en apprendre davantage sur les professionnels impliqués dans l'exploration spatiale.

Comment l’exposition est-elle conçue pour être interactive ?

L'exposition propose des expériences multifamiliales, des stations interactives et des éléments qui engagent les visiteurs de tous âges, leur permettant de participer activement à leur exploration de l'espace.

Pourquoi la représentation est-elle importante dans l’exposition ?

L'exposition vise à inspirer les jeunes générations en présentant des individus issus d'horizons divers, les encourageant à s'imaginer poursuivre une carrière dans l'exploration spatiale.

Quelle est la durée de l'exposition ?

« Wondrous Space » est une exposition permanente au Franklin Institute, et il est prévu d'ouvrir cinq autres expositions révolutionnaires à l'avenir.

(Source : Institut Franklin)