Wahoo a dévoilé le Kickr Move, une version améliorée de son populaire entraîneur intelligent Kickr. Le Kickr Move est doté d'une piste intégrée qui permet un mouvement avant-arrière de huit pouces du vélo. Cette innovation vise à offrir une expérience de cyclisme en salle plus réaliste et plus engageante en simulant la sensation de rouler en extérieur. Wahoo affirme que ce mouvement peut également réduire la fatigue généralement associée à la conduite sur un entraîneur fixe.

Au prix de 1,399.99 1,599.99 £/1,599.99 300 $/300 300 €, le Kickr Move coûte 6 £/6 $/XNUMX € de plus que l'entraîneur intelligent Kickr VXNUMX existant. Le Kickr VXNUMX sera toujours disponible à l'achat aux côtés du Kickr Move.

En plus du Kickr Move, Wahoo a également annoncé le Kickr Bike Shift, une nouvelle version de son vélo intelligent d'intérieur Kickr Bike. Le Kickr Bike Shift est au prix de 2,699.99 2,999.99 £/2,999.99 800 $/1,000 1,000 €, soit 2 £/XNUMX XNUMX $/XNUMX XNUMX € moins cher que le Kickr Bike VXNUMX. Cependant, le Kickr Bike Shift n'a pas la capacité de s'incliner pour simuler des pentes et dispose d'un système de freinage et de transmission modifié.

La chenille intégrée du Kickr Move permet des mouvements d'avant en arrière et d'un côté à l'autre, offrant aux utilisateurs une expérience de conduite plus réaliste. Ce mouvement restreint toutefois l’utilisation de certains accessoires comme les blocs élévateurs de roues avant et les platines de direction intelligentes. Wahoo a développé un adaptateur pour permettre la compatibilité avec son accessoire Kickr Climb, qui simule les montées en soulevant l'avant du vélo en réponse aux changements de pente virtuels.

Dans l'ensemble, le Kickr Move et le Kickr Bike Shift visent à améliorer l'expérience du cyclisme en salle en offrant des mouvements plus réalistes et une option plus abordable pour les cyclistes. Ces nouvelles versions démontrent l'engagement de Wahoo en faveur de l'innovation sur le marché des home trainers intelligents et du cyclisme en salle.

Sources:

– [Wahoo](https://www.wahoofitness.com/)

– [Cycling Weekly](https://www.cyclingweekly.com/news/product-news/wahoo-kickr-move-ride-feel-anti-fatigue-504168)