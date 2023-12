Poco lance une nouvelle variante du smartphone M6 Pro 5G avec une option de stockage étendue

Poco, la célèbre marque de smartphones, a dévoilé une toute nouvelle variante de son populaire smartphone M6 Pro 5G. Cette dernière variante offre un impressionnant 8 Go de RAM et 256 Go de stockage interne, offrant aux utilisateurs suffisamment d'espace pour stocker leurs fichiers, photos et applications. La nouvelle variante est au prix de Rs 14,999 XNUMX et est disponible à l'achat sur Flipkart.

Le smartphone M6 Pro 5G, initialement lancé avec 4 Go de RAM + 128 Go de stockage et 6 Go de RAM + 128 Go d'options de stockage, est toujours disponible à l'achat. Les utilisateurs peuvent choisir parmi les options de couleurs Power Black et Forest Green en fonction de leurs préférences personnelles.

L’une des caractéristiques les plus remarquables du Poco M6 Pro 5G est son superbe écran LCD FHD+ de 6.79 pouces avec un taux de rafraîchissement de 90 Hz. Avec un rapport écran/corps de 91 % et une luminosité maximale de 550 nits, les utilisateurs peuvent profiter de visuels vibrants et immersifs. L'écran est protégé par Corning Gorilla Glass 3, garantissant durabilité et résistance aux rayures.

Le smartphone est alimenté par le chipset Snapdragon 4 Gen 2 de Qualcomm sur un processus de 4 nm, offrant des performances fluides et efficaces. Avec une combinaison de 2 cœurs de processeur A2.2 à 78 GHz et 6 cœurs de processeur A2 Kryo à 55 GHz et d'un GPU Adreno 613, les utilisateurs peuvent s'attendre à un multitâche fluide et à des capacités de jeu impressionnantes. Le M6 Pro 5G fonctionne sur le dernier Android 13 avec MIUI 14 prêt à l’emploi.

En termes de capacités de caméra, le smartphone dispose d'une configuration à double caméra avec un appareil photo principal de 50 MP et un capteur de profondeur de 2 MP. Pour des selfies époustouflants, une caméra frontale de 8 MP est logée dans une découpe perforée.

Dans l'ensemble, la nouvelle variante du Poco M6 Pro 5G offre aux utilisateurs une option de stockage étendue tout en conservant les fonctionnalités remarquables du smartphone à un prix compétitif. C'est un choix idéal pour les personnes qui ont besoin de stockage supplémentaire pour leurs besoins numériques.

QFP

1. Puis-je étendre davantage le stockage sur le Poco M6 Pro 5G ?

Non, le Poco M6 Pro 5G ne prend pas en charge le stockage extensible. Cependant, la nouvelle variante offre une option de stockage interne importante de 256 Go.

2. Le Poco M6 Pro 5G prend-il en charge la charge rapide ?

Oui, le smartphone est équipé d'une fonction de charge rapide de 18 W, permettant une charge rapide de la batterie de 5000 XNUMX mAh.

3. Quelles couleurs sont disponibles pour le Poco M6 Pro 5G ?

Le smartphone est disponible dans les options de couleurs Power Black et Forest Green.

4. Quel est le rapport écran/corps du Poco M6 Pro 5G ?

Le Poco M6 Pro 5G affiche un rapport écran/corps de 91 %, offrant aux utilisateurs une expérience visuelle immersive.

5. Quel est le prix de la nouvelle variante du Poco M6 Pro 5G ?

La nouvelle variante du Poco M6 Pro 5G est au prix de Rs 14,999 2,000, avec une remise spéciale de Rs XNUMX XNUMX pendant la période de lancement.