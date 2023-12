La mise à jour CS2 fait allusion au remake de Train, les fans sont excités

By

Une toute nouvelle mise à jour pour Counter-Strike 2 a été publiée récemment par Valve, suscitant l'enthousiasme des fans du jeu. Les dataminers ont découvert des indices pointant vers un remake potentiel de la populaire carte Train pour CS2.

Train a été considérée comme l'une des meilleures cartes Counter-Strike de tous les temps, avec une riche histoire remontant à CS 1.6. Malgré sa popularité, la carte a été supprimée du pool de cartes Active Duty plus tôt cette année pour faire de la place à Ancient. Depuis, on ne l’a plus vu dans le jeu professionnel.

Cependant, il semble que Train fasse son grand retour. Les dataminers gabefollower et aquaismissing ont découvert des actifs liés à un remake de Train CS2 dans la récente mise à jour.

Bien que cela ne garantisse pas une arrivée immédiate de Train dans CS2, le fait qu'un remake soit en cours d'élaboration est une nouvelle passionnante pour les fans qui attendaient depuis près d'une décennie une version actualisée de la carte.

Pour ceux qui ont hâte de découvrir le remake de Train CS2, une solution temporaire est disponible. L'utilisateur RockFeller a créé un portage de Train CS:GO pour CS2 sur le Steam Workshop. Même si cela peut impliquer de jouer avec des robots, c'est actuellement la meilleure option pour profiter de la carte avant son retour officiel.

Train a toujours été loué pour son plafond de compétences élevé et son gameplay stratégique. Il sera fascinant de voir comment les joueurs utiliseront la carte dans CS2 une fois le remake publié. Les fans attendent avec impatience le retour de cette carte bien-aimée dans la franchise Counter-Strike.