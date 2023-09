Comprendre l'impact de la migration des castors sur les communautés arctiques

Une nouvelle étude intitulée Barin, qui signifie Beavers and socio-ecological Resilience in Inuit Nunangat, examine comment la migration des castors vers l'Arctique affecte la région et ses communautés. À mesure que les castors continuent de se déplacer vers le nord, leur capacité à modifier les cours d’eau et à remodeler le terrain environnant peut avoir des conséquences importantes.

Dirigé par Helen Wheeler de l'Université Anglia Ruskin et Phillip Marsh de l'Université Wilfrid Laurier, en collaboration avec Herb Nakimayak du Comité mixte de gestion du poisson inuvialuit et d'autres partenaires, le projet Barin vise à comprendre les changements liés aux castors dans les cours d'eau et les lacs et comment ceux-ci les changements ont un impact sur les gens. Cette recherche est particulièrement cruciale pour la région désignée des Inuvialuit au Canada.

En Alaska, des scientifiques comme Ken Tape étudient les effets des castors depuis des années et ont formé l'Arctic Beaver Observation Network (A-Bon) pour faciliter la collaboration et le partage des connaissances entre chercheurs de diverses régions. Cependant, le Canada rattrape encore son retard en termes d'étude et de compréhension de l'ampleur des problèmes liés au castor dans l'Arctique.

Les castors ont un impact considérable sur les écosystèmes des basses terres, notamment sur le pergélisol, le cycle du carbone, les populations de poissons et la qualité de l'eau. Bien que les effets des castors aient été largement étudiés dans d'autres régions, l'Arctique présente des défis uniques en raison de son sol gelé et de ses systèmes à température limitée. L'Arctique connaît déjà des changements importants en raison du changement climatique, ce qui rend essentiel de déterminer les changements spécifiques attribuables aux castors.

Le projet Barin vise à répondre à plusieurs enjeux clés, tels que la croissance de la population de castors, son impact sur les poissons et leurs habitats, ainsi que les effets ultérieurs sur les communautés environnantes. La recherche consiste à utiliser les données satellite de la NASA et la modélisation statistique pour prédire les mouvements des castors et les changements hydrologiques. Il comprend également des ateliers communautaires, la collecte d'histoires orales et la collecte de données sur le terrain.

La zone d'étude de Barin comprend Aklavik, Tuktoyaktuk et Inuvik, ainsi que les bassins hydrographiques le long de la route Inuvik-Tuktoyaktuk. Herb Nakimayak, président du Comité mixte de gestion du poisson des Inuvialuit, a été témoin de changements importants dans ces zones, comme une augmentation du nombre de barrages de castors et son impact sur les cours d'eau et les écosystèmes poissonneux dont dépendent les baleines et les phoques.

Dans l'ensemble, le projet Barin vise à fournir des recherches précieuses qui peuvent aider à éclairer la prise de décision et à développer des stratégies de surveillance et de gestion communautaires continues. En comprenant l’impact de la migration des castors sur les communautés arctiques, de meilleures mesures peuvent être mises en œuvre pour assurer la résilience et la durabilité de ces écosystèmes.

