Une nouvelle fuite révèle des fonctionnalités intéressantes de la série Samsung Galaxy S24

Une fuite récente a mis en lumière la très attendue série Samsung Galaxy S24, fournissant des détails sur ses spécifications et ses fonctionnalités. Selon la fuite, la nouvelle gamme phare comprendra les Galaxy S24, S24 Plus et S24 Ultra, qui ont tous reçu la certification de la Federal Communications Commission (FCC) pour la vente aux États-Unis.

Une révélation intéressante de la fuite est que la série Galaxy S24 sera probablement alimentée par le dernier processeur Snapdragon 8 Gen 3 de Qualcomm. Cela contredit les rumeurs précédentes qui suggéraient que la gamme utiliserait exclusivement le chipset Exynos interne de Samsung. Cependant, Samsung a l'habitude de changer de chipset en fonction du marché, il reste donc à voir quel processeur sera utilisé dans quels pays.

Un autre détail notable est que la quantité de RAM de la série Galaxy S24 sera la même que celle de ses prédécesseurs, comprise entre 8 Go et 12 Go. Cela a suscité la déception parmi certains fans inconditionnels qui espéraient une augmentation à 16 Go. Cependant, il convient de noter que 12 Go de RAM sont plus que suffisants pour soutenir les ambitions de Samsung en matière d'IA, comme le démontre le Pixel 8 Pro de Google, qui dispose également de 12 Go de RAM.

La fuite révèle également plusieurs autres fonctionnalités intéressantes, telles qu'un cadre en titane pour le S24 Ultra, une batterie de 5000 50 mAh et un nouveau téléobjectif de 5 MP avec zoom optique XNUMXx. De plus, Samsung introduireait de nouvelles capacités d'IA, notamment une fonction de traduction linguistique et sa propre version de Google Lens.

Comme toujours, il est important d’aborder les fuites avec un certain scepticisme jusqu’à ce qu’une confirmation officielle soit fournie. Néanmoins, cette dernière fuite a suscité un enthousiasme considérable parmi les passionnés de Samsung, qui attendent avec impatience le lancement de la série Galaxy S24 l’année prochaine.

