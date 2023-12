Des réglementations plus strictes imposées pour protéger la sérénité naturelle dans les parcs nationaux américains

De nouvelles réglementations ont été introduites pour limiter le nombre d'avions et d'hélicoptères survolant le mont Rushmore et d'autres monuments et parcs nationaux aux États-Unis. L’objectif est de protéger la sérénité et la tranquillité de ces espaces naturels tant appréciés. La pollution sonore provoquée par les circuits aériens est depuis longtemps une source de frustration pour les visiteurs, et le problème a finalement atteint un point de rupture avec la mise en œuvre de nouveaux plans de gestion dans près de deux douzaines de parcs et monuments nationaux.

Le mont Rushmore et le parc national des Badlands ont récemment annoncé certaines des réglementations les plus strictes à ce jour, interdisant aux vols touristiques de s'approcher à moins d'un demi-mile des sites du Dakota du Sud à partir d'avril. Cependant, cela a posé des défis aux voyagistes comme Black Hills Aerial Adventures, car ils doivent trouver des itinéraires alternatifs pour sauver leurs activités.

Ces réglementations découlent d'une décision d'une cour d'appel fédérale rendue il y a trois ans, qui a estimé que le National Park Service et la Federal Aviation Administration n'avaient pas appliqué une loi de 2000 régissant les circuits aériens commerciaux au-dessus des parcs et des terres tribales. Les réglementations font partie d’un calendrier d’établissement de règles, et nombre d’entre elles entrent désormais en vigueur. Cependant, le caractère controversé de la question a conduit à d'éventuels litiges de la part du groupe industriel et à des poursuites judiciaires de la part des groupes de coalition environnementale.

Les critiques affirment que le bruit des pales d’hélicoptère perturbe le paysage sonore naturel et nuit à l’expérience du visiteur. Kristen Brengel, de la National Parks Conservation Association, s'interroge sur l'équité de la situation, car le nombre de visiteurs au sol dépasse de loin celui qui survole les lieux. D’un autre côté, les opérateurs aériens soulignent l’accès inégalé qu’ils offrent, notamment aux personnes âgées et handicapées.

Les vols touristiques ont vu le jour dans les années 1930, lorsque les pilotes d'hélicoptère travaillant sur le projet du barrage Hoover ont commencé à offrir des survols à leurs familles. Au fil des années, des réglementations ont été mises en place pour gérer les circuits aériens, notamment après la tragédie d'une collision au Grand Canyon en 1986. Le Congrès a adopté une loi en 2000 pour établir des règles pour d'autres parcs nationaux, mais la mise en conformité a été retardée en raison de difficultés bureaucratiques. .

Avec une ordonnance d'un tribunal fédéral en 2020, la conformité a été rendue obligatoire pour 23 parcs nationaux, y compris des sites populaires comme Glacier, Arches et Great Smoky Mountains. Avant la pandémie, 15,624 2020 voyages aériens ont été signalés en 30, soit une diminution d'environ XNUMX %. Les efforts actuels se concentrent sur la mise en œuvre de plans et d’accords dans les parcs restants.

