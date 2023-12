L’enquête sur les menaces à l’école New Roots Charter ne révèle aucun danger imminent

Résumé : Une enquête sur une menace découverte à la New Roots Charter School à Ithaca, New York, a conclu qu'il n'y avait pas de danger imminent pour les étudiants et le personnel. La note, découverte par un enseignant sur une fenêtre de classe, faisait référence à la violence et a incité les autorités scolaires et la police locale à agir immédiatement. Même si le contenu et la méthode de transmission de la menace n'ont pas été divulgués, la directrice de l'école, Tina Nilsen-Hodges, a confirmé que la source du message avait été identifiée et jugée non crédible. De même, l’enquête policière, toujours en cours, n’a révélé aucune preuve d’une menace active crédible. Malgré l'incident, les cours se sont poursuivis comme prévu mardi, avec la possibilité pour les étudiants d'y assister à distance s'ils le souhaitent. La présence policière a été renforcée par mesure de précaution mais n'indique pas un danger persistant.

L’enquête sur les menaces conclut à l’absence de danger immédiat à l’école New Roots Charter

En réponse rapide à une menace découverte sur une fenêtre de classe de la New Roots Charter School, les responsables de l'école ont immédiatement contacté les autorités locales pour assurer la sécurité du campus. Le contenu du message, qui faisait allusion à la violence, a suscité de vives inquiétudes parmi la direction de l'école. Cependant, après une enquête menée par la police d'Ithaque, il a été déterminé qu'il n'y avait pas de danger imminent.

La directrice Tina Nilsen-Hodges a rassuré les étudiants et les familles sur le fait que la situation était traitée avec le plus grand sérieux. L'école est restée ouverte et opérationnelle mardi, permettant aux étudiants de choisir entre fréquenter en personne ou à distance. La décision de stationner une voiture de police à l'extérieur de l'école était une décision purement préventive et rien n'indiquait une menace persistante.

L'enquête, dirigée par le chef par intérim Ted Schwartz, est toujours en cours, mais aucune preuve crédible d'une menace active n'a été trouvée jusqu'à présent. L'identification de la source du message a apporté davantage de clarté et a corroboré la détermination selon laquelle la menace n'était pas crédible.

L’incident survenu à la New Roots Charter School rappelle l’importance de réponses rapides et approfondies aux menaces potentielles. La sécurité et le bien-être des étudiants et du personnel restent primordiaux, et l'approche proactive de l'école en impliquant les forces de l'ordre démontre son engagement à garantir un environnement d'apprentissage sécurisé.