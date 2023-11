Présentation de la carte améliorée des zones de rusticité des plantes : votre outil de jardinage essentiel

La publication très attendue de la nouvelle carte des zones de rusticité des plantes par le département américain de l'Agriculture (USDA) change la donne pour les jardiniers de tout le pays. Développée en collaboration avec le PRISM Climate Group de l'Oregon State University et le service de recherche agricole de l'USDA, cette carte mise à jour est la version la plus précise et la plus détaillée à ce jour.

Fini le temps de l’incertitude lors de la sélection des plantes pour votre jardin. La carte des zones de rusticité des plantes fournit des informations cruciales sur les températures hivernales les plus froides auxquelles les plantes peuvent résister dans des endroits spécifiques. Divisée en 13 zones, chacune représentant une plage de 10 degrés Fahrenheit, et divisée en demi-zones représentant une plage de 5 degrés, cette carte guidera votre processus de sélection de plantes avec précision.

Ce qui distingue cette nouvelle édition est l'incorporation de données provenant d'un nombre impressionnant de 13,412 7,983 stations météorologiques, une augmentation substantielle par rapport aux 2012 XNUMX utilisées dans l'édition XNUMX. Cette richesse d'informations, combinée à des techniques de cartographie innovantes utilisant la dernière technologie PRISM, a abouti à une carte à la fois précise et détaillée.

"Notre objectif était de créer une carte qui donnerait aux jardiniers et aux producteurs les informations les plus récentes", a déclaré Christopher Daly, directeur du PRISM Climate Group et auteur principal de la carte. « En intégrant davantage de stations et en utilisant des techniques de cartographie avancées, nous avons atteint un niveau de précision sans précédent auparavant. »

Les améliorations apportées par cette nouvelle carte ne sont pas uniquement liées au climat. Selon Daly, la mise en œuvre de techniques de cartographie avancées et de points de données supplémentaires a également conduit à des changements localisés. Ces changements témoignent de l'exactitude et de l'attention portée aux détails de la carte.

La carte des zones de rusticité des plantes est accompagnée d'une fonctionnalité précieuse de « Conseils pour les producteurs ». Cette ressource donne un aperçu des programmes du Service de recherche agricole qui sont pertinents et bénéfiques pour les jardiniers et les passionnés de plantes. De plus, cette carte est inestimable pour l’agence de gestion des risques de l’USDA dans l’établissement de normes d’assurance récolte et pour les scientifiques qui étudient la propagation des mauvaises herbes et des insectes exotiques.

Pour les 80 millions de jardiniers et producteurs américains, cette carte est un outil indispensable qui révolutionnera leurs voyages de jardinage. Tirez le meilleur parti de cette carte améliorée des zones de rusticité des plantes et découvrez un tout nouveau niveau de confiance dans vos décisions de jardinage.

Foire aux Questions

Qu'est-ce que la carte des zones de rusticité des plantes ?

La carte des zones de rusticité des plantes est une norme nationale élaborée par le département américain de l'Agriculture (USDA) pour aider les jardiniers à déterminer quelles plantes ont les meilleures chances de survivre aux températures hivernales les plus froides dans un endroit spécifique.

Qu’est-ce qui rend la nouvelle carte des zones de rusticité des plantes unique ?

La nouvelle carte des zones de rusticité des plantes est la version la plus précise et la plus détaillée jamais publiée. Il intègre des données provenant de plus de 13,000 XNUMX stations météorologiques et utilise des techniques de cartographie avancées développées par le PRISM Climate Group de l'Oregon State University et le service de recherche agricole de l'USDA.

Comment fonctionne la carte des zones de rusticité des plantes ?

La carte est divisée en 13 zones, chacune représentant une plage de températures de 10 degrés Fahrenheit. Chaque zone est divisée en deux demi-zones, représentant une plage de 5 degrés. En identifiant la zone de votre emplacement, vous pouvez choisir des plantes capables de résister aux températures hivernales annuelles les plus basses de votre région.

Qui peut bénéficier de la carte des zones de rusticité des plantes ?

La carte des zones de rusticité des plantes est inestimable pour les jardiniers, les producteurs et les amateurs de plantes à travers les États-Unis. Il fournit des informations essentielles pour sélectionner les plantes les mieux adaptées à des climats spécifiques. De plus, il est utilisé par l'agence de gestion des risques de l'USDA et par les scientifiques qui mènent des recherches sur les mauvaises herbes et les insectes exotiques.

