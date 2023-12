Mike's York Road Tavern sous un nouveau propriétaire, devrait rouvrir avec un nouveau look

Warminster, Pennsylvanie – L'emblématique Mike's Bar and Grill de Warminster est sur le point de faire son grand retour avec un tout nouveau nom et une atmosphère repensée. Sous un nouveau propriétaire, le restaurant historique du 544 York Rd. rouvrira sous le nom de Mike's York Road Tavern, insufflant une nouvelle vie à cet établissement bien-aimé.

Le nouveau propriétaire, nommé par hasard Mike, a entrepris d'importantes rénovations pour améliorer l'espace. Le bar a été agrandi, offrant plus d'espace pour servir les clients, et les salles de banquet ont été rénovées pour créer un cadre plus moderne et confortable.

Bien que la taverne soit en pleine transformation, le nouveau propriétaire s'engage à préserver l'essence du Mike's original. Les clients peuvent s'attendre à trouver au menu des plats favoris intemporels tels que les bouchées de steak, les Stingers et les côtes levées, ainsi qu'une variété de nouveaux plats, notamment des spécialités de pain plat et de fruits de mer. Les divertissements et la musique live continueront d'être un incontournable à Mike's York Road Tavern.

L'importance historique du lieu n'échappe pas au nouveau propriétaire ou à la communauté. Le bâtiment, datant de 1730 et considéré comme l'un des plus anciens du canton de Warminster, occupe une place particulière dans l'histoire du comté de Bucks. On raconte même qu'un fantôme nommé Pénélope hanterait son grenier.

Matthew Penge, président de la Warminster Historical Society, a exprimé sa satisfaction quant aux rénovations, déclarant : « C'est superbe. Heureux de voir qu'il est revenu à ses racines historiques. Avec le retour de plusieurs membres du personnel d'origine et d'une équipe de gestion de restaurant expérimentée, Mike's York Road Tavern est sur le point d'offrir un service exceptionnel et une expérience culinaire mémorable.

Même si aucune date d'ouverture précise n'a été annoncée, la taverne prend déjà les mesures nécessaires pour se préparer. Ils recherchent actuellement des cuisiniers à la chaîne, des bussers, des coureurs et des hôtesses pour rejoindre leur équipe. Les personnes intéressées peuvent trouver plus d'informations sur le site Internet de la taverne ou par e-mail. [email protected].

À l’approche de la réouverture tant attendue, la communauté attend avec impatience la renaissance de cet établissement historique. Mike's York Road Tavern est prêt à accueillir à nouveau les convives à bras ouverts, offrant un mélange de goûts familiers et de nouvelles expériences dans une ambiance rafraîchie et accueillante.

